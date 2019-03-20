0553 313 94 23

Yurt dışı üretici fiyat endeksi Şubat’ta düştü

Yurt dışı üretici fiyat endeksi 2019 Şubat döneminde aylık yüzde 1,79 düştü.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:18
Yurt dışı üretici fiyat endeksi Şubat’ta düştü

Yurt dışı üretici fiyat endeksi 2019 Şubat döneminde aylık yüzde 1,79 düştü.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Şubat dönemi yurt dışı üretici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre; ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,79 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 38,72 artış gösterdi.


Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,38, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 1,80 düşüş olarak gerçekleşti.



Aylık en fazla düşüş bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerinde gerçekleşti


Bir önceki aya göre en fazla düşüş; yüzde 6,10 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler, yüzde 3,57 ile kauçuk ve plastik ürünler, yüzde 2,76 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 7,47, deri ve ilgili ürünler yüzde 0,16 ile bir önceki aya göre endekslerin arttığı alt sektörler oldu.



Ana sanayi gruplarında en fazla aylık düşüş sermaye mallarında gerçekleşti


Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Şubat ayında en fazla aylık düşüş yüzde 2,44ile sermaye mallarında gerçekleşti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa güne yatay başladı
    1. Borsa güne yatay başladı
    2. Bitki Beslenme ve Gübre Kongresine..
    3. Kars’ta “Türkiye Güven Huzur..
    4. GRAFİKLİ - EURO 2020 elemelerinde..
    5. Aşkale’de “Gençliğin Zaferi Çanakkale”..
    6. AKAUM ve EFSAD’tan “Sade” fotoğraf..
    7. Türk Eximbank GAİB’de Yeni Ürünlerini..
    8. Yahyalı Delialiuşağı Mahallesi Yeni..
    9. İstanbul son anket sonuçları son..
    10. Yurt dışı üretici fiyat endeksi..
    11. FCA'dan Bankacılık grubu UBS'ye şok..
    12. Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralı..
    13. Şırnak'ta el yapımı patlayıcı infilak..
    14. Milli Savunma Bakanlığı: "Hakurk..
    15. Üniversite ve Kolejden eğitimde örnek..
    16. 2 bin 500 yıllık tarihi Agora’ya genç..
    17. Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan..
    18. Başkan Uysal Yenikapılılarla buluştu
    19. Hakurk'a hava harekatı
    20. Akbatı Koşusu için geri sayım başladı
    21. Hollanda’daki silahlı saldırıya..
    22. Anadolu Efes, Karadağ deplasmanında
    23. Altun: "Nevruz bayramı, kaynağı..
    24. Fatma nine "süt anne" arıyor
    25. Başkan Üzülmez meclis üyelerine veda..
    26. AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan..
    27. Emniyet amirinin doktora tezi kitap..
    28. Öğrencilerden geri dönüşüm defilesi
    29. Bölge halkı kayyımlardan memnun
    30. Eski malzemelerden sanat yaptı
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Camiye saldıran terörist ile Rahip Brunson'ın arasındaki sır
    Camiye saldıran terörist ile Rahip Brunson'ın arasındaki sır