Yurt dışı üretici fiyat endeksi Şubat’ta düştü

Yurt dışı üretici fiyat endeksi 2019 Şubat döneminde aylık yüzde 1,79 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Şubat dönemi yurt dışı üretici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre; ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,79 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 38,72 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,38, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 1,80 düşüş olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerinde gerçekleşti

Bir önceki aya göre en fazla düşüş; yüzde 6,10 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler, yüzde 3,57 ile kauçuk ve plastik ürünler, yüzde 2,76 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 7,47, deri ve ilgili ürünler yüzde 0,16 ile bir önceki aya göre endekslerin arttığı alt sektörler oldu.

Ana sanayi gruplarında en fazla aylık düşüş sermaye mallarında gerçekleşti

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Şubat ayında en fazla aylık düşüş yüzde 2,44ile sermaye mallarında gerçekleşti.