Yurt dışı uçuşlar ne zaman ve hangi ülkelere yapılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu tarafından yapılan flaş açıklamaya göre uçuşların ne zaman başlayacağı ve kaç ülkeye uçuş yapılacağının detayları açıklandı. THY tarafından yurtiçi uçuş listesi geçtiğimiz gün açıklanmıştı. Uçuş tarifesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" resmi internet sitesinden, "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabilecek.

Yurtdışı uçuşlar 10 Haziran itibariyle başlayacak. Kademeli olarak toplamda 40 ülkeye uçuş başlatılacak.

Gökyüzünden ayrı geçen iki aylık süreçte, ulusal ve uluslararası otoriteler ile iş birliği içerisinde adımlar atan küresel marka THY, bir yandan da yeni dönemin hazırlıklarını sürdürdü.

Misafirlerinin uçuş güvenliği ve sağlığını en öncelikli konu olarak değerlendiren şirket, seyahat tercihlerindeki beklenti ve ihtiyaçları analiz ederek Avrupa'da; Almanya, İsviçre, Avusturya, Hollanda, İsveç ve Danimarka'dan Anadolu'daki 14 noktaya direkt ulaşım köprüsü kuracak.

THY, yeni dönemde Avrupa'dan Anadolu'ya icra edeceği uçuşlarında daha önce hiç planlanmamış yeni rotalarda da uçmaya başlayacak. Planlamaya ilk kez dahil edilen; Basel-Gaziantep, Hannover-Diyarbakır, Salzburg-Ordu/Giresun, Frankfurt-Elazığ, Amsterdam-Kayseri uçuşları, bu yılın yaz dönemi için planlandı ve biletleri satışa açıldı.

Bu uçuşlara ek olarak geçen dönemlerde de sefer icra edilen uçuşlar, yolcuların en çok uçmak istedikleri gün ve saatlere göre yeniden planlandı.

Yurt dışı uçuş noktaları; Almanya'da Münih, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Hannover, Köln, Düsseldorf ve Hamburg, İsviçre'de Zürih, Cenevre ve Basel; Avusturya'da Viyana ve Salzburg, Hollanda'da Amsterdam; Danimarka'da Kopenhag ve İsveç'te Stockholm olarak belirlendi.

Yurt içi uçuş noktaları; Antalya, Ankara, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Ordu-Giresun, Elazığ, Samsun, Hatay, Kayseri, Trabzon, İzmir, Konya, Bodrum-Dalaman olarak sıralandı.

Haziran Ayı dış hat ve iç hat sefer takvimi

Buna göre haziran ayında yapılacak dış hat seferleri şunları:

- 10 Haziran tarihi itibariyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bahreyn, Bulgaristan, Katar, Yunanistan,

- 15 Haziran tarihi itibariyle, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti (Çekya), Hırvatistan, Hong Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Slovenya, Tacikistan,

- 20 Haziran tarihi itibariyle, Hollanda, Kazakistan,

- 22 Haziran tarihi itibariyle, Arnavutluk, Bosna Hersek, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Güney Kore, İrlanda, Karadağ, Kırgızistan, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Slovakya

- 25 Haziran tarihi itibariyle; Belçika

4 Haziran 2020 tarihinden itibaren geçerli İstanbul Havalimanı çıkışlı/varışlı yurt içi uçuşlar

Adana Günde 3 uçuş

Adıyaman Her gün

Ağrı Salı, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi, Pazar

Alanya Salı, Çarşamba, Cuma, Pazar*

Amasya Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma

Ankara Günde 3 uçuş

Antalya Günde 3 uçuş

Balıkesir-Edremit Pazartesi, Çarşamba, Cuma*

Batman Her gün

Bingöl Pazartesi, Perşembe, Cumartesi

Bodrum Günde 3 uçuş

Dalaman Günde 3 uçuş

Denizli Salı, Çarşamba, Cuma, Cumartesi, Pazar*

Diyarbakır Günde 2 uçuş

Elazığ Her gün

Erzincan Her gün

Erzurum Her gün

Gaziantep Günde 2 uçuş

Hakkari Salı, Cuma, Pazar*

Hatay Her gün

Iğdır Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Pazar

Isparta Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi

İzmir Günde 3 uçuş

Kahramanmaraş Her gün

Kars Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma, Cumartesi

Kayseri Her gün

Konya Her gün

Malatya Her gün

Mardin Her gün

Muş Her gün

Nevşehir Her gün

Ordu-Giresun Her gün

Samsun Her gün

Siirt Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi**

Sinop Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma

Sivas Her gün

Şanlıurfa Her gün

Şırnak Salı, Çarşamba, Cuma, Pazar*

Trabzon Günde 3 uçuş

Van Her gün