Yurt dışı fonlu Ruşen Çakır'dan sapkınlara destek! LGBT'lilere özel haber bülteni..

yeniakit.com.tr

Gayr-ı ahlaki giyim kuşamı ile gündemden düşmeyen Gülşen ve Reyhan Karaca'nın konser verdikleri sahnelerde eşcinsel sapkınları temsil eden paçavraları açmasının hemen ardından Seda Sayan da İsviçre'nin Zürih kentinde eşiyle birlikte eşcinsellerin yürüyüşüne katılarak LGBT propagandası yaptı.

Batı tarafından fonlanan ve son dönemde çeşitli dizi, film, ve kitaplar yoluyla yapılan reklamlarla artış gösteren LGBT propagandasına bazı medya kuruluşları da açıktan açığa destek vermeyi sürdürüyor.

Eşcinsellere özel haber bülteni

ABD merkezli Chrest Foundation'dan fonlandığı ortaya çıkan Ruşen Çakır yönetimindeki Medyascope TV, eşcinsel sapkınlara özel haber bülteni hazırlamaya başladı.

"Gökkuşağı Bülteni" adını verdikleri yayınlarını günlük olarak sürdüren Medyascope, ilgili videolarını tüm sosyal medya hesaplarından da servis ederken, Ruşen Çakır'a tepki yağdı.

Sosyal medya platformları destek sağlıyor

Öte yandan Medyascope'un eşcinsellere destek sunduğu videolarını öne çıkartıp, eşcinselleri eleştirenlerin videolarını kısıtlayan Facebook, Youtube, Twitter ve Instagram'ın neye hizmet ettiği bir kez daha ortaya çıktı.