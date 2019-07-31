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Yurt dışı emeklilik nasıl olunur? Yurt dışı emeklilik borçlanması | Yurt dışı emeklilik şartları

Vatandaşlar yıllardır çalışıp emeklilik hayali kurar. Vatandaşlar senelerdir çalışır, prim öder, yaşı doldurur bunun karşılığında hak ettiği emekliliğe merhaba der. Son günlerde yurt dışı emekliliğe çok yoğun bir rağbet oluştu. Yurt dışında yaşayanlar için borçlanarak emekli olmanın şartları değişti. 1 Ağustos’tan itibaren yeni yasa gereği Türkiye’de son defa tabi olduğu sigorta koluna bakılmaksızın, tümüyle Bağ-Kur, ya da bir başka adıyla 4/B sigorta kolu üzerinden emekli olabilecekler. Peki Yurt dışı emeklilik nasıl olunur? Yurt dışı emeklilik için başvuru şartları neler? Yurt dışı borçlanma şartı nedir? 31 Temmuz’a kadar başvuranlar hangi haklardan yararlanacak? Yurt dışı emeklilik borçlanması, yurt dışı emeklilik yasası, yurt dışı emeklilik şartları, yurt dışı emeklilik için gerekli evraklar, yurt dışı emekli olma şartları.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:35
Yurt dışı emeklilik nasıl olunur? Yurt dışı emeklilik borçlanması | Yurt dışı emeklilik şartları

Vatandaşlar yıllardır çalışıp emeklilik hayali kurar. Vatandaşlar senelerdir çalışır, prim öder, yaşı doldurur bunun karşılığında hak ettiği emekliliğe merhaba der. Son günlerde yurt dışı emekliliğe çok yoğun bir rağbet oluştu. Yurt dışında yaşayanlar için borçlanarak emekli olmanın şartları değişti. 1 Ağustos’tan itibaren yeni yasa gereği Türkiye’de son defa tabi olduğu sigorta koluna bakılmaksızın, tümüyle Bağ-Kur, ya da bir başka adıyla 4/B sigorta kolu üzerinden emekli olabilecekler. Peki Yurt dışı emeklilik nasıl olunur? Yurt dışı emeklilik için başvuru şartları neler? Yurt dışı borçlanma şartı nedir? 31 Temmuz’a kadar başvuranlar hangi haklardan yararlanacak? Yurt dışı emeklilik borçlanması, yurt dışı emeklilik yasası, yurt dışı emeklilik şartları, yurt dışı emeklilik için gerekli evraklar, yurt dışı emekli olma şartları.

Yeni uygulama 1 Ağustos’ta başlıyor ve prim ödeme gün sayısı, borçlanma miktarı artıyor. 31 Temmuz akşamına kadar başvuranlar ise eski sisteme göre emekli olma hakkını elde edecek. Bu tarihe kadar başvuranlar, yurtdışı borçlanmalarını eski sisteme göre yapabilecek ve hem daha düşük prim ödeyerek, hem de daha kısa sürede borçlanma şartlarından yararlanarak, emekli olabilecek. Hürriyet'in haberine göre, bugün için yurtdışı borçlanması yapanlar SSK, Bağ-Kur üzerinden, yani istedikleri kurum üzerinden emeklilik hakkı elde edebiliyorlar. Borçlanma süresi ise, asgari borçlanma gün sayısı 3.600 ve 5.000 gün olarak gerçekleşiyor. Borçlanma tutarı ise bugün için, yani 31 Temmuz’a kadar asgari ücretin yüzde 32’si. Bu tarihe kadar yurtdışı borçlanması için başvuranlar eski sistem üzerinden borçlanarak, emekli olmaya hak kazanacak. SSK, diğer adıyla da 4/A üzerinden borçlanıp, emekli olabilecekler. Asgari borçlanma gün sayısı 3.600 gün ve 5.000 gün olacak. Ve en düşük asgari ücretin günlük yüzde 32’si üzerinden borçlanabilecekler. Buna göre de günlük 27.29 lira üzerinden borçlanma imkanları olacak. Bu da şu anlama geliyor, 3.600 gün üzerinden borçlanma yapacak olan bir gurbetçi vatandaşımız, 98.244 lira yatırarak, emekli olabilecek. Ya da 5.000 gün üzerinden borçlanacak bir gurbetçimiz 4) 31 Temmuz tarihine kadar başvurursa, 136.450 lira yatırarak, emeklilik hakkını elde edebilecek. 1 Ağustos tarihinden itibaren yeni yasa uygulamaya görecek ve emeklilik yaşı, borçlanma süresi ve borçlanma için ödenecek tutarlar artacak.

Sigorta koluna bakılmaksızın emekli olunacak mı?

1 Ağustos’tan itibaren emekli olunacak kurum tamamen değişiyor. 31 Temmuz’a kadar yurtdışı borçlanması yapanlar isterlerse SSK üzerinden emeklilik hakkına sahip olurlarken, 1 Ağustos’tan itibaren yeni yasa gereği Türkiye’de son defa tabi olduğu sigorta koluna bakılmaksızın, tümüyle Bağ-Kur, ya da bir başka adıyla 4/B sigorta kolu üzerinden emekli olabilecekler.

Borçlanma süreleri ne kadar oldu?

Değişiyor. 1 Ağustos’tan sonra yurtdışı borçlanması için başvuranların emekli olmaya yetecek asgari borçlanma gün sayısı en az–kısmi aylık için- 5.400 güne çıkıyor. Tam aylık içinse borçlanma gün sayısı kadınlarda 7.200 gün, erkeklerde 9.000 güne çıkıyor.

 

 

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:35
  1. Yurt dışı emeklilik nasıl olunur?
  2. Yurt dışı emeklilik borçlanması
  3. yurt dışı emeklilik yasası
  4. yurt dışı emeklilik şartları
  5. yurt dışı emeklilik için gerekli evraklar
  6. yurt dışı emekli olma şartları

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