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Yaşam Yurt dışı çıkışlarda PCR testi şartı arayan ülkeler hangileridir? | PCR testi zorunlu ülkeler?
Yaşam

Yurt dışı çıkışlarda PCR testi şartı arayan ülkeler hangileridir? | PCR testi zorunlu ülkeler?

Hangi ülkeler uçuşlarda PCR testi istiyor? | Koronavirüs saygını tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Bir yandan aşılama çalışmaları başlarken bir yandan virüsün yeni mutasyonuna karşı önlemler alınmaya başladı. Türkiye hava, kara ve deniz yoluyla ülkeye giriş yapanlardan PCR testi istiyor. Yurt dışına çıkacak olanlar ise hangi ülkelerde PCR testi zorunluluğu olduğunu araştırıyor. Peki, PCR testi zorunlu ülkeler hangileri? | Yurt dışına çıkarken PCR testi zorunluluğu var mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-29 11:20:00 -
Yurt dışı çıkışlarda PCR testi şartı arayan ülkeler hangileridir? | PCR testi zorunlu ülkeler?

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan koronavirüs hızla tüm dünyaya yayıldı. Ülkeler kısa bir süre önce aşılama çalışmalarına başladı. Ancak son dönemde pek çok ülkede virüsün mutasyona uğrayan hali tespit edildi. Türkiye bu sebeple 30 Aralık Çarşamba gününden itibaren ülkeye hava, kara ya da deniz yoluyla giren herkesten son 72 saate ait negatif PCR test onucu istiyor. Peki, hangi ülkelere giderken PCR testi yaptırma zorunluluğu var?

Yurt dışı çıkışlarda PCR testi şartı arayan ülkeler hangileridir? | PCR testi zorunlu ülkeler?

Yurt dışına çıkacak olan vatandaşlar bilet almadan önce hangi ülkelerin zorunlu PCR testi isteriğini araştırıyor. PCR testleri Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği hastane ve laboratuvarlarda yapılıyor. Ayrıca havalimanlarında da PCR testi yapılıyor. Koronavirüs sebebiyle PCR testi yaptıracak olanlar fiyatları da merak ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen üst limit 250 lira… 250 liranın üzerinden test ücreti isteyenleri şikayet etme hakkına sahipsiniz.

PCR testi isteyen ülkeler şöyle:

Almanya

Andora

Avusturya

Belçika

Çekya

Danimarka

Finlandiya

Fransa

Hırvatistan

Hollanda

İrlanda

İspanya

İzlanda

KKTC

Lüksemburg

Macaristan        

Malta

Norveç

Portekiz              

Romanya

San Marino       

Slovenya

Yunanistan        

Birleşik Arap Emirlikleri 

Bahreyn

Cabo Verde      

Cezayir

Fas        

Irak       

İran       

İsrail

Katar    

Lübnan

Mısır

Suudi Arabistan

Tunus

Umman              

Ürdün  

Bosna-Hersek  

Sırbistan

Belarus

Rusya

Ukrayna

Endonezya

Afganistan

Bangladeş          

Brunei Darusselam        

Butan

Filipinler             

Hindistan

Sri Lanka            

Nepal   

Myanmar           

Maldivler

Malezya

Pakistan             

Antigua ve Barbuda       

Arjantin

Bahamalar

Barbados

Belize

Bolivya

Dominik Cumhuriyeti    

Ekvator

El Salvador        

Grenada

Guatemala

Guyana

Honduras

Jamaika

Küba

Nikaragua

Paraguay

Peru

Saint Kitts ve Nevis                                                   

Saint Lucia         

St. Vincent ve Grenadinler         

Surinam              

Şili

Uruguay             

Venezuela         

Angola

Benin   

Botsavana         

Burkina Faso     

Burundi

Cibuti

Çad       

Ekvator Ginesi 

Eritre

Etiyopya

Fildişi Sahilleri  

Gabon

Gambiya

Gana

Gine

Gine Bissau       

Güney Afrika Cumhuriyeti          

Güney Sudan   

Kamerun            

Kenya  

Komorlar Birliği

Kongo Cumhuriyeti        

Liberya

Madagaskar      

Malavi 

Mali

Mauritius

Moritanya         

Mozambik         

Namibya

Nijerya

Nijer

Ruanda

Senegal

Seyşeller            

Sierra Leone     

Somali

Sudan

Tanzanya

Togo

Uganda

Zambiya

Azerbaycan

Kazakistan         

Kırgızistan

Özbekistan

Tacikistan

Türkmenistan

Çin        

Güney Kore      

Japonya

Kamboçya

Singapur

Tayland

Vietnam

 

Yurt dışından gelene korona testi zorunlu mu? | Koronavirüs testi kaç lira?
Yurt dışından gelene korona testi zorunlu mu? | Koronavirüs testi kaç lira?

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