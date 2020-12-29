Yurt dışı çıkışlarda PCR testi şartı arayan ülkeler hangileridir? | PCR testi zorunlu ülkeler?
Hangi ülkeler uçuşlarda PCR testi istiyor? | Koronavirüs saygını tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Bir yandan aşılama çalışmaları başlarken bir yandan virüsün yeni mutasyonuna karşı önlemler alınmaya başladı. Türkiye hava, kara ve deniz yoluyla ülkeye giriş yapanlardan PCR testi istiyor. Yurt dışına çıkacak olanlar ise hangi ülkelerde PCR testi zorunluluğu olduğunu araştırıyor. Peki, PCR testi zorunlu ülkeler hangileri? | Yurt dışına çıkarken PCR testi zorunluluğu var mı?
Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan koronavirüs hızla tüm dünyaya yayıldı. Ülkeler kısa bir süre önce aşılama çalışmalarına başladı. Ancak son dönemde pek çok ülkede virüsün mutasyona uğrayan hali tespit edildi. Türkiye bu sebeple 30 Aralık Çarşamba gününden itibaren ülkeye hava, kara ya da deniz yoluyla giren herkesten son 72 saate ait negatif PCR test onucu istiyor. Peki, hangi ülkelere giderken PCR testi yaptırma zorunluluğu var?
Yurt dışı çıkışlarda PCR testi şartı arayan ülkeler hangileridir? | PCR testi zorunlu ülkeler?
Yurt dışına çıkacak olan vatandaşlar bilet almadan önce hangi ülkelerin zorunlu PCR testi isteriğini araştırıyor. PCR testleri Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği hastane ve laboratuvarlarda yapılıyor. Ayrıca havalimanlarında da PCR testi yapılıyor. Koronavirüs sebebiyle PCR testi yaptıracak olanlar fiyatları da merak ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen üst limit 250 lira… 250 liranın üzerinden test ücreti isteyenleri şikayet etme hakkına sahipsiniz.
PCR testi isteyen ülkeler şöyle:
Almanya
Andora
Avusturya
Belçika
Çekya
Danimarka
Finlandiya
Fransa
Hırvatistan
Hollanda
İrlanda
İspanya
İzlanda
KKTC
Lüksemburg
Macaristan
Malta
Norveç
Portekiz
Romanya
San Marino
Slovenya
Yunanistan
Birleşik Arap Emirlikleri
Bahreyn
Cabo Verde
Cezayir
Fas
Irak
İran
İsrail
Katar
Lübnan
Mısır
Suudi Arabistan
Tunus
Umman
Ürdün
Bosna-Hersek
Sırbistan
Belarus
Rusya
Ukrayna
Endonezya
Afganistan
Bangladeş
Brunei Darusselam
Butan
Filipinler
Hindistan
Sri Lanka
Nepal
Myanmar
Maldivler
Malezya
Pakistan
Antigua ve Barbuda
Arjantin
Bahamalar
Barbados
Belize
Bolivya
Dominik Cumhuriyeti
Ekvator
El Salvador
Grenada
Guatemala
Guyana
Honduras
Jamaika
Küba
Nikaragua
Paraguay
Peru
Saint Kitts ve Nevis
Saint Lucia
St. Vincent ve Grenadinler
Surinam
Şili
Uruguay
Venezuela
Angola
Benin
Botsavana
Burkina Faso
Burundi
Cibuti
Çad
Ekvator Ginesi
Eritre
Etiyopya
Fildişi Sahilleri
Gabon
Gambiya
Gana
Gine
Gine Bissau
Güney Afrika Cumhuriyeti
Güney Sudan
Kamerun
Kenya
Komorlar Birliği
Kongo Cumhuriyeti
Liberya
Madagaskar
Malavi
Mali
Mauritius
Moritanya
Mozambik
Namibya
Nijerya
Nijer
Ruanda
Senegal
Seyşeller
Sierra Leone
Somali
Sudan
Tanzanya
Togo
Uganda
Zambiya
Azerbaycan
Kazakistan
Kırgızistan
Özbekistan
Tacikistan
Türkmenistan
Çin
Güney Kore
Japonya
Kamboçya
Singapur
Tayland
Vietnam