Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan koronavirüs hızla tüm dünyaya yayıldı. Ülkeler kısa bir süre önce aşılama çalışmalarına başladı. Ancak son dönemde pek çok ülkede virüsün mutasyona uğrayan hali tespit edildi. Türkiye bu sebeple 30 Aralık Çarşamba gününden itibaren ülkeye hava, kara ya da deniz yoluyla giren herkesten son 72 saate ait negatif PCR test onucu istiyor. Peki, hangi ülkelere giderken PCR testi yaptırma zorunluluğu var?

Yurt dışı çıkışlarda PCR testi şartı arayan ülkeler hangileridir? | PCR testi zorunlu ülkeler?

Yurt dışına çıkacak olan vatandaşlar bilet almadan önce hangi ülkelerin zorunlu PCR testi isteriğini araştırıyor. PCR testleri Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği hastane ve laboratuvarlarda yapılıyor. Ayrıca havalimanlarında da PCR testi yapılıyor. Koronavirüs sebebiyle PCR testi yaptıracak olanlar fiyatları da merak ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen üst limit 250 lira… 250 liranın üzerinden test ücreti isteyenleri şikayet etme hakkına sahipsiniz.

PCR testi isteyen ülkeler şöyle:

Almanya

Andora

Avusturya

Belçika

Çekya

Danimarka

Finlandiya

Fransa

Hırvatistan

Hollanda

İrlanda

İspanya

İzlanda

KKTC

Lüksemburg

Macaristan

Malta

Norveç

Portekiz

Romanya

San Marino

Slovenya

Yunanistan

Birleşik Arap Emirlikleri

Bahreyn

Cabo Verde

Cezayir

Fas

Irak

İran

İsrail

Katar

Lübnan

Mısır

Suudi Arabistan

Tunus

Umman

Ürdün

Bosna-Hersek

Sırbistan

Belarus

Rusya

Ukrayna

Endonezya

Afganistan

Bangladeş

Brunei Darusselam

Butan

Filipinler

Hindistan

Sri Lanka

Nepal

Myanmar

Maldivler

Malezya

Pakistan

Antigua ve Barbuda

Arjantin

Bahamalar

Barbados

Belize

Bolivya

Dominik Cumhuriyeti

Ekvator

El Salvador

Grenada

Guatemala

Guyana

Honduras

Jamaika

Küba

Nikaragua

Paraguay

Peru

Saint Kitts ve Nevis

Saint Lucia

St. Vincent ve Grenadinler

Surinam

Şili

Uruguay

Venezuela

Angola

Benin

Botsavana

Burkina Faso

Burundi

Cibuti

Çad

Ekvator Ginesi

Eritre

Etiyopya

Fildişi Sahilleri

Gabon

Gambiya

Gana

Gine

Gine Bissau

Güney Afrika Cumhuriyeti

Güney Sudan

Kamerun

Kenya

Komorlar Birliği

Kongo Cumhuriyeti

Liberya

Madagaskar

Malavi

Mali

Mauritius

Moritanya

Mozambik

Namibya

Nijerya

Nijer

Ruanda

Senegal

Seyşeller

Sierra Leone

Somali

Sudan

Tanzanya

Togo

Uganda

Zambiya

Azerbaycan

Kazakistan

Kırgızistan

Özbekistan

Tacikistan

Türkmenistan

Çin

Güney Kore

Japonya

Kamboçya

Singapur

Tayland

Vietnam