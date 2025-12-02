  • İSTANBUL
Seyahat Yurt dışı ağını genişletiyor: Ajet bir şehre daha sefer başlattı
Yurt dışı ağını genişletiyor: Ajet bir şehre daha sefer başlattı

Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet, Orta Doğu’nun önemli kentlerinden biri olan Lübnan’ın başkenti Beyrut’a İstanbul’dan direkt uçuşlara başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’na ilk sefer2 Aralık’ta yapıldı.

AJET ARTIK 3 KENTTEN BEYRUT’A UÇUYOR

Ankara ve Adana’dan Beyrut’a seferleri olan AJet, İstanbul – Beyruthattını 2 Aralık 2025 tarihinde düzenlediği seferle açtı. 1 saat 45 dakika süren yolculuğun ardından uçak, Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’nda törenle karşılandı. Törene AJet ve havalimanı üst yönetimi katıldı.

AJet, köklü tarihi, çok kültürlü yapısı ve gastronomisi ile Orta Doğu’nun önemli şehirlerinden Beyrut’a haftanın her günü İstanbul’dan sefer düzenleyecek.

Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya, Kuzey Afrika’da uçuş ağını kararlılıkla genişleten AJet’in yeni hattı, iki ülke arasındaki turizm ve ticaret potansiyelinin gelişimine katkı sağlayacak.

