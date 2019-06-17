Yürekleri yakan kaza! 2 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti
Sinop'ta devrilen bir otomobil içerisinde bulunan 2 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.17 Haziran 2019 Pazartesi 11:46
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 yaşındaki çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.
Boyabat istikametinden kent merkezi yönüne giden Recep Yanık'ın kullandığı 34 DJ 2032 plakalı otomobil, Tekke köyü mevkisinde devrildi.
5 kişi hastaneye kaldırıldı
Araçta bulunan 2 yaşındaki Hamza Yanık, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü, Sebahat, Semih ve Melih Yanık ile Enes Yiğit Hayta, sağlık ekiplerince 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
YORUM YAZ