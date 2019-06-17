Yürekleri yakan kaza! 2 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti Sinop'ta devrilen bir otomobil içerisinde bulunan 2 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 yaşındaki çocuk öldü, 5 kişi yaralandı. Boyabat istikametinden kent merkezi yönüne giden Recep Yanık'ın kullandığı 34 DJ 2032 plakalı otomobil, Tekke köyü mevkisinde devrildi. 5 kişi hastaneye kaldırıldı Araçta bulunan 2 yaşındaki Hamza Yanık, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü, Sebahat, Semih ve Melih Yanık ile Enes Yiğit Hayta, sağlık ekiplerince 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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