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Aktüel Yürekleri ısıtan görüntü! Karla kaplı yolda Türk bayrağı hassasiyeti böyle kaydedildi
Aktüel

Yürekleri ısıtan görüntü! Karla kaplı yolda Türk bayrağı hassasiyeti böyle kaydedildi

Kar yağışının etkili olduğu İstanbul Arnavutköy'de bir vatandaşın, karların kapladığı Türk bayrağını yerden alarak temizledi. Yürekleri ısıtan görüntü, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 21:34:00 - 2022-01-24 21:52:06

Arnavutköy’de bir vatandaş karla kaplı yolda fark ettiği Türk bayrağını yerden alarak önce karlardan temizledi, ardından yanına alarak oradan uzaklaştı. O anlar kameraya yansırken Türk bayrağını yerde bırakmayan vatandaş duyarlılığıyla takdir topladı.

Türk bayrağını yerden alıp karlardan temizledi

Geçtiğimiz günlerde başlayan bugün adeta fırtına oluşturan kar nedeniyle İstanbul beyaza büründü. Birçok noktada yollar karla kaplanırken Arnavutköy’de bir vatandaş karların içinde bir Türk bayrağı olduğunu fark etti. Bayrağa doğru ilerleyen kişi aracın tekerinin ucunda gördüğü bayrağı yerden alarak önce karlardan temizledi, ardından yanına alarak oradan uzaklaştı.

O anlar kameraya yansıdı

 

Türk bayrağını yerde bırakmayan vatandaşın o anları ise kameraya yansıdı. Vatandaş, hareketiyle herkesin gönlünü kazandı.

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