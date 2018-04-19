THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yürekleri dağlayan olay! İntihar etti cebinden borç ihtarı çıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, inşaatlarda sıvacılık yapan Süleyman K., iğde ağacına asılı halde bulundu. İntihar ettiği belirlenen Süleyman K.'nın cebinden, borç ihtarnamesi çıktığı öğrenildi.

19 Nisan 2018 Perşembe 17:38
Yürekleri dağlayan olay! İntihar etti cebinden borç ihtarı çıktı

Bugün saat 13.00 sıralarında Pamukkale'nin Gökpınar baraj göleti yakınlarından geçen vatandaşlar, ağaca asılı halde bir kişiyi görünce, polise ve sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, ağaçta asılı olan kişinin öldüğünü belirledi. Polis ise ölen kişinin Süleyman K. olduğunu tespit etti.

CEBİNDEN BORÇ İHTARNAMESİ ÇIKTI

Savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası, Süleyman K.'nin cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. İğde ağacına kendini iple asarak intihar ettiği ve inşaatlarda sıvacılık yaptığı belirtilen Süleyman K.'nin cebinden, borç ödeme ihtarnamesinin çıktığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 17:38
  1. denizli
  2. intihar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sadettin Köpek tarihte nasıl öldü?
    1. Sadettin Köpek tarihte nasıl öldü?
    2. Kırgızistan'da hükümet düştü
    3. Taraftar Galatasaray'ı şampiyon gibi..
    4. İsrail terörüne karşı UCM'ye seslendiler
    5. Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
    6. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ölü yunus..
    7. Tarih belli oldu! Devlet Bahçeli..
    8. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan..
    9. 24 Haziran seçimleri için 3 bakan..
    10. Çiftlik Bank için 6 kırmızı bülten..
    11. Suriye'nin İdlib kentinde patlama!
    12. "Spora değil, skora önem veren bir..
    13. Bakan konuştu : Kılıçdaroğlu inşallah..
    14. Fransa'da genel grev hayatı felç etti
    15. Derbi öncesi Kadıköy'de gerilim!
    16. NATO'dan flaş S-400 açıklaması
    17. Kolundaki serumu çıkartıp ambulanstan..
    18. Yıldız oyuncu imparatoru çok kızdırdı
    19. Genç yaşta anne olmak kanseri önlüyor!
    20. Borsa günü yatay bitirdi
    İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
    İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
    Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
    Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
    Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum