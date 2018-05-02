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Yürekleri dağlayan kaza! Annesi gözleri önünde...

Yalova’da yürekleri dağlayan bir kaza gerçekleşti. Karşıdan karşıya geçen yaşlı kadın, kendisini fark etmeyen kamyonun altında kalarak can verdi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:19
Yürekleri dağlayan kaza! Annesi gözleri önünde...

Edinilen bilgiye göre, kızı N.A ile Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mualla Anık, Çınarcık istikametinden gelen İlhami A. idaresindeki kamyonun altında kaldı. Yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kızı N.A. ise kazadan kılpayı ile kurtuldu. Kamyon şoförünün yaşlı kadını görmediğini söylediği öğrenildi.
Kaza sonrası bulvarda trafik dururken, uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerinde yapılan tespitler sonrasında yaşlı kadının cesedi cenaze aracına konularak Yalova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:19
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