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Yürekleri ağza getiren olay! Otoyol çift yönlü ulaşıma kapandı

Aydın-İzmir otoyolu üzerinden geçen yüksek gerilim hattında tellerden biri koparak otoyol üzerine düştü. İhbar üzere yetkililer yolu çift yönlü ulaşıma kapatarak yolu açmak için çalışma başlattı.

10 Eylül 2019 Salı 19:55
Yürekleri ağza getiren olay! Otoyol çift yönlü ulaşıma kapandı

Aydın-İzmir otoyolunda trafik durduruldu. Çift yönlü trafiğe kapatılan otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken yetkililer yolu açmak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre; Aydın-İzmir otoyolu üzerinden geçen yüksek gerilim hattında tellerden biri koparak otoyol üzerine düştü.

Akımlı olduğu belirtilen telin yola düştüğünü görenler durumu yetkililere ihbar etti. Vatandaşlar araçların ve içerisindeki yolcuların elektrik akımına kapılmaması için yolda tedbir alırken bölgeye gelen polis ve diğer görevliler yola düşen kabloyu kaldırdılar.

Yetkililer kısa süre sonra çalışmanın tamamlanıp Aydın-İzmir otoyolunda trafiğin normale döneceğini belirttiler.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 19:55
  1. Aydın-İzmir otoyolu
  2. Aydın-İzmir yolu

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