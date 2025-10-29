Yürekler ağızlara geldi! Hasarlı bina kendiliğinden yıkıldı
Balıkesir Sındırgı'da 78 gün arayla yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından hasar gören iki katlı bina kendiliğinden yıkıldı.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasar alan iki katlı bina kendi kendine yıkıldı. Bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülediği anlarda saniyeler içinde 2 katlı bina yerle bir oldu. Söz konusu bina daha önce boşaltılmıştı.
