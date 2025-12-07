  • İSTANBUL
Biri bitti diğeri başladı! Hakan Fidan'dan yoğun diplomasi

Biri bitti diğeri başladı! Hakan Fidan'dan yoğun diplomasi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen 23’üncü Doha Forumu kapsamında adeta mekik dokudu. Gün boyu peş peşe kritik temaslar gerçekleştiren Fidan, önce Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler masaya yatırıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen 23’üncü Doha Forumu kapsamında adeta mekik dokudu.

Gün boyu peş peşe kritik temaslar gerçekleştiren Fidan, önce Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler masaya yatırıldı.

 

Bakan Fidan daha sonra Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü.

 

Görüşmede bölgesel güvenlik konularının yanı sıra Türkiye-Irak ekonomik ilişkileri ve enerji başlıkları ele alındı.

 

Yoğun temas trafiği bununla da sınırlı kalmadı. Fidan, ardından Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşerek bölgedeki son durumu değerlendirdi.

Doha’daki bu art arda zirveler, Türkiye’nin bölgesel dengelerdeki etkin rolünü bir kez daha ortaya koydu.

 

