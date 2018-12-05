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Yürek yakan sözler... Kardeşinin şehadetini böyle anlattı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davaya katılan 15 Temmuz gazisi Şenol Gencer, kardeşi Özgür Gencer'in şehadetini anlattı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:23
Yürek yakan sözler... Kardeşinin şehadetini böyle anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Ağabey davaya katıldı, yaşadıklarını anlattı

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, darbecilerin şehit ettiği Özgür Gencer'in ağabeyi 15 Temmuz gazisi Şenol Gencer, müşteki sıfatıyla yaşadıklarını anlattı.

Müşteki Gencer, olay tarihinde evinde bulunduğu sırada sosyal medyada uçakların alçaktan uçuş yaptığına ilişkin haberleri gördüğünü, ardından o dönemde başbakan olan Binali Yıldırım'ın darbe girişime yönelik açıklamalarını izlediğini söyledi.

Demokratik tepkisini göstermek için Etimesgut meydanına gittiğini belirten Gencer, kardeşi Özgür Gencer'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne zırhlı araçların yöneldiğini bildirmesi üzerine buraya geçtiğini anlattı.

Gencer, ilerleyen saatlerde kalabalığın arttığını, bir süre sonra darbecilerin kontrolündeki helikopterin sivilleri taradığını, buna rağmen halkın geri adım atmadığını belirtti.

Şehadet anını anlattı: Ameliyatta sanıyordum

Kardeşinin saat 04.00 sıralarında eve geçerek kendisini aradığını, olayların yatışmadığını, yeniden Külliye'ye gideceğini söylediğini aktaran Gencer, bu görüşmeden yaklaşık bir saat sonra kardeşiyle Jandarma Genel Komutanlığı önüne gitmeye karar verdiklerini dile getirdi.

Gencer, bu esnada savaş uçaklarının bulundukları bölgeye bomba attığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"F16 uçakları buraya bombayı attıktan sonra her yeri toz bulutu kapladı. Patlamanın etkisiyle yolun ortasına savruldum. Ayağa kalktım, bilincim yerindeydi. Sağ göğsüm, omzum ve bacağıma şarapnel parçaları isabet etti. Kardeşim Özgür'ü yerde gördüm. Yanına gittiğimde büyük parçalar isabet etmişti ve öz kardeşimin iç organları dışarı çıkmıştı. Gömleğimle yarasına tampon yaptım. 'Ambulans' diye bağırdım. Bir minibüsle hastaneye götürdük, girişte ağzından kan geliyordu. 'Kardeşimi kurtarın.' diye yalvardım. Gün boyu ameliyatta olduğunu düşünüyordum ama hastaneye geldikten yarım saat sonra şehit olmuş."

Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal'ın, "Başın sağ olsun." temennisine Gencer, "Vatansağolsun." karşılığını verdi.

Darbecilerden şikayetçi olduğunu belirten Gencer, davaya katılmak istediğini sözlerine ekledi.

Duruşmaya devam ediliyor.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 16:23
  1. Özgür Gencer
  2. Şenol Gencer
  3. Ankara
  4. 15 Temmuz

YORUM YAZ

  • Yunus 16 Yunus 16 59 dk önce
    BU ŞEHİTLERİMİZİN GAZİLERİMİZİN, ÇIPLAK ELLERİ İLE TANKLARI DURDURAN KAHRAMANLARIN HAKKINI MEVCUT İTALYAN CEZA KANUNLARI İLE ASLA ÖDEYEMEYİZ.
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