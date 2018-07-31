0553 313 94 23

Yürek yakan olay! Üniversiteyi kazandığı gün hayatını kaybetti

Kocaeli'de kanala beton boru döşeme işinde çalışan 18 yaşındaki genç, 200 kilo ağırlığındaki beton baca künkünün başına çarpması sonucu hayatını kaybetti.

31 Temmuz 2018 Salı 19:51
Yürek yakan olay! Üniversiteyi kazandığı gün hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kanala beton boru döşeme işinde çalışan Mehmet Sıddık Baybarz (18), 200 kilo ağırlığındaki beton baca künkünün başına çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Baybarz'ın, bugün iş arkadaşlarına üniversiteyi kazandığını söylediği öğrenildi.

Olay, saat 15.45 sıralarında Darıca Bağlarbaşı Mahallesi, Özbay Sokak'ta meydana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin altyapı çalışmalarını yapan müteahhit firma, sokakta kanal açıp beton boru döşeme çalışmaları yaparken, iş makinesi kepçesine zincirle 2 beton baca künkü bağlanıp havaya kaldırıldı.

Bu sırada zincirden kurtulan 200 kilo ağırlığındaki bir künk, Mehmet Sıddık Baybarz isimli müteahhit firma çalışanının başına çarptı. Başında baret bulunan Baybarz, aldığı darbeyle kanlar içerinde yere yığıldı. Mehmet Sıddık Baybarz'ı gören mesai arkadaşları 112 Acil'i arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Baybarz'ı ambulansla Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Mehmet Sıddık Baybarz, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.


Polis, kepçe operatörü M.S.'yi gözaltına aldı. Olayda yaşamını yitiren Mehmet Sıddık Baybarz'ın üniversite sınavını kazandığı ve bunu mesai arkadaşlarıyla paylaştığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 19:51
  1. Kocaeli
  2. Darıca
  3. Farabi
  4. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
  5. Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanes

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arnavut böreği nasıl yapılır?
    1. Arnavut böreği nasıl yapılır?
    2. Yasin Öztekin'den Galatasaray'a..
    3. Hangi baharat kaç kaloridir?
    4. 12 Aylık bebek beslenmesi nasıl..
    5. Rusya'dan dikkat çeken İdlib açıklaması
    6. Bayram için ülkelerine giden..
    7. Şanlıurfa'da sahte savcı ve polislere..
    8. FETÖ'nün sivil imamı Hakan Çiçek'in..
    9. Elektrik ücretlerine zam geldi!
    10. Ankara'da hava hareketliliği:..
    11. Türkiye'den 'Afganistan' açıklaması:..
    12. Katil İsrail'de büyük kriz! Ordu..
    13. Rusya: İdlib'e operasyon gündemde değil
    14. İsrail'de büyük kriz! Ordu dağılıyor
    15. Dolama nedir neden çıkar?
    16. Ankara'da faciadan dönüldü!
    17. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu TDV’ye..
    18. Sumak suyunun faydaları nelerdir?
    19. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 15..
    20. Eski 'kedicik'ten Adnan Oktar'ın..
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu