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Spor Yürek yakan haber! Yaşamını kaybeden futbolcu sayısı 3'e yükseldi
Spor

Yürek yakan haber! Yaşamını kaybeden futbolcu sayısı 3'e yükseldi

Kahramanmaraş İstiklal Spor'da deprem felaketinde hayatını kaybeden futbolcuların sayısı 3'e yükseldi. İstiklalspor, Saruhan Bolat'ın depremde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 00:45:00 -
Yürek yakan haber! Yaşamını kaybeden futbolcu sayısı 3'e yükseldi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetindeki depremde kayıplarımız artmaya devam ediyor. Spor camiası da depremde büyük kayıplar verdi. Kahramanmaraş İstiklalspor'da vefat futbolcuların sayısı 3'e yükseldi.

Kahriman ve Doğan vefat etmişti

Kahramanmaraş İstiklalspor'da daha önce Taner Kahriman ve Hakan Doğan depremde hayatını kaybetmişti. Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen Saruhan Bolat'ın depremde hayatını kaybettiği bildirildi.

Yürekleri yakan haber! Kahramanmaraş'taki futbol takımında depremde vefat eden oyuncuların sayısı 3'e yükseldiSaruhan Bolat'ın Giresunspor'da oynadığı dönemden bir kare.

"Seni unutmayacağız"

İstiklalspor'dan yapılan açıklamada, "Futbol Akademimizden yetişen Kahramanmaraş İstiklalspor oyuncusu hemşerimiz Saruhan Bolat, Kahramanmaraş'taki deprem felaketinde enkaz altında kalarak hayatını kaybetmiştir. Başta Bolat ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. Seni asla unutmayacağız..." ifadeleri yer aldı.

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