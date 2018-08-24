Yürek yakan haber! Çok sayıda ölü var
Çorum'un İskilip ilçesinde TIR ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi.24 Ağustos 2018 Cuma 11:03
Kaza, İskilip ilçesi Karaburun köyü mevkiinde meydana geldi.
İrfan Ünlü (40) yönetimindeki 33 ZK 034 plakalı otomobil ile Mehmet Yücetürk yönetimindeki 19 PE 845 plakalı TIR, kafa kafaya çarpıştı.
BİR AİLE YOK OLDU
Otomobilin demir yağınına döndüğü kazada sürücü İrfan Ünlü ile yanındaki eşi Ayşegül (37), çocukları Samet (13) ve Mustafa Semih Ünlü (11) ile sürücünün kardeşi Mustafa Ünlü (20) hayatını kaybetti.
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