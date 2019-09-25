Yürek yakan çağrı! Ölür dediler ama... Tokat'ın Niksar ilçesinde kalp hastası olarak dünyaya gelen, ardından epilepsi ve hipertansiyon rahatsızlığı da tespit edilen Ülkü Serenay Saçan'ın (5) ailesi, kızlarının tedavisi ve yürüyebilmesi için yardım bekliyor.

Niksar'da yaşayan Seda (25)-Onur Saçan(33) çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Ülkü Seranay Saçan, kalp hastası olarak dünyaya geldi. Doğum sonrası Niksar Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Ülkü Serenay, bir süre sonra Ankara'ya sevk edildi. Burada 19 gün kuvözde kalarak ilaç tedavisi aldı. Hastaneden taburcu edilen minik Ülkü Serenay, 4 ay sonra yeniden götürüldüğü Ankara'da kalbinden pulmoner bant ameliyatı geçirdi. Tedavisinin ardından taburcu edilen Ülkü Serenay'ın bir süre sonra epilepsi, gelişim geriliği ve hipertansiyon hastalıklarına da yakalandığı belirlendi.

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