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Yaşam Yürek sızlatan görüntü! Galata Kulesi aynı anda intihar ve evlilik teklifine şahit oldu!
Yaşam

Yürek sızlatan görüntü! Galata Kulesi aynı anda intihar ve evlilik teklifine şahit oldu!

Beyoğlu'nda Galata Kulesi, aynı anda yaşanan evlilik teklifi ve intihar olayına şahit oldu. Bir yanda 20 yaşındaki genç kız intihar ederek hayatını kaybederken diğer yanda bir genç kız evlilik teklifi aldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 22:45:00 - 2021-05-27 22:55:54

Beyoğlu’nda Galata Kulesi’nden atlayan 20 yaşında genç bir kız intihar ederek hayatını kaybederken, diğer yanında ise genç bir kıza evlilik teklifi yapıldı. Evlilik teklifi yapılan yer, patlatılan küçük havai fişekler ve konfetilerle şölen yerine dönerken, polis ekipleri gençlere bir kişinin intihar ettiğini söyleyerek uyarılarda bulundu.

20 yaşındaki genç kız intihar etti

Olay, Beyoğlu Galata Kulesi’nde saat 15.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Galata Kulesi’ne çıkan 20 yaşındaki Hilal Yağmur isimli genç kız, henüz bilinmeyen bir neden dolayısıyla atlayarak intihar etti.

Olayı görenlerden biri olan çevredeki kestane satıcısı Yakup Akdağ, kestane aracının üzerinde bulunan belediyeye ait çöp poşetlerini, orada bulunan zabıta ekiplerine verdi ve cesedin üzeri polis ekipleri ve ambulans gelene kadar bu şekilde kapatılmaya çalışıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırırken, sağlık ekipleri ise genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Başka bir genç kız evlenme teklifi aldı

İstanbul’un merkezi noktalarından birinde yaşanan bu intihar girişimi, vatandaşların Galata Kulesi’nin önünde kalabalık oluşturmasına neden olurken, olay yerine çok yakın bir mesafede de ise bir çiftin evlilik teklifinde bulunmasına yönelik kutlama yapıldı. Kutlama sırasında patlatılan küçük havai fişekler ve konfetilerle şölen yerine çevrilen alana gelen polis ekipleri, gençlere bir kişinin intihar ettiğini söyleyerek uyarılarda bulundu.

"Buraya bir önlem almaları lazım"

Esnaf lokantasında aşçılık yapan Mustafa Özdemir, “Birden bire bir ses geldi, sanki çuval atılır da, pat diye ses yapar. Bir de baktık ki yerde yatıyor, hiç hareket ya da ses yok. Bu kaçıncı oldu, buraya bir önlem almaları lazım” dedi. Dükkân çalıştıran Gökhan Özdemir, “Çok aşırı bir ses geldi. Sesi duyunca dışarı baktık. Bir bayandı. Uzun süre kalp masajı yaptılar ama herhalde kurtaramadılar. Ambulans geldi sonra. Allah rahmet eylesin” diye konuştu.

Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından genç kızın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

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Yorumlar

Adil

Sokak ortasında evlilik teklifi de moda oldu.
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