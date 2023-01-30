Yürek Çıkmazı'nda bomba gelişme! Yine rekor kıracak...

Halil, büyük kararın sorumluluğuyla baş başa kalıyor…

TRT 1 ekranlarının iddialı dizisi Yürek Çıkmazı, duygu yüklü hikayesiyle 31 Ocak Salı günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

TRT 1’in güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü hikayesiyle ekranlara gelen Yürek Çıkmazı dizisi, 31 Ocak Salı günü on üçüncü bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Yürek Çıkmazı; kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının hikayesini ekranlara taşıyor.

Yürek Çıkmazı’nın 31 Ocak Salı günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak on üçüncü bölümünde neler olacak:

Yusuf’u tuzağa düşürerek Mehmet’i bıçaklatan Yılmaz, cinayet aletini saklayarak Birsen ve çocukları yanında tutmayı başarır. Ancak bu Seray için eziyet dolu günlerin başlangıcı demektir. Seray’ın eve girdiği ilk gece yediği dayak, sonradan olacakların habercisidir. Birsen ise babasına engel olamadığı gibi dışarda kapıyı döven Halil’i de, daha büyük olay çıkmasın diye, evden kendi uzaklaştırır. İstemeden annesi Cennet gibi şiddetin üstünü örtmeye başlamıştır. Bu durum Yılmaz’ı daha da cesaretlendirir.

Mezar açılma kararının erkene alınması Halil’in kararını sorgulamasına neden olur. Öte yandan Levent, Halil üzerinde duygusal baskı kurmak için, tüm ailenin katlanacağı bir toplantı düzenler. Birsen, babasının korkusundan Feride ise babasına olan düşkünlüğünden aynı noktada buluşup; toplantıda Halil’in karşısında yer alırlar. Otopsiye saatler kala Halil bu büyük kararın sorumluluğuyla baş başadır.

Zeynep’in korktuğu şey ise, tamamen ilişkileriyle alakalıdır. Otopsi sonucu istedikleri gibi çıkmazsa, Halil’in hayatına eskisi gibi devam edebileceğinden şüphe duymaktadır.

Yürek Çıkmazı yeni bölümüyle 31 Ocak Salı akşamı saat 20.00’de TRT 1’de…