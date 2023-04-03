Yürek Çıkmazı'nda bomba gelişme! Merakla bekleniliyordu, duyurdular... O adım atıldı!

TRT 1 ekranlarının iddialı dizisi Yürek Çıkmazı, 4 Nisan Salı günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

TRT 1’in güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü öyküsüyle ekranlara gelen Yürek Çıkmazı dizisi, 4 Nisan Salı günü 18’inci bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

Yürek Çıkmazı; kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının hikayesini ekranlara taşıyor.

‘Yürek Çıkmazı’nın 4 Nisan Salı günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak 18. bölümünde neler olacak:

Bir kahve içimi sohbet için gittiği Kader’in evinden neredeyse kovularak ayrılan Yılmaz, kendine göre büyük bir haksızlığa uğramıştır. Aklandığı halde, kendini Kader’e anlatmaya başaramamıştır. Önce hırs yapsa da, gün geçtikçe Kader’in yokluğu canını daha çok acıtmaya başlar. Evdekileri Yılmaz’ın baskısından kurtarmak isteyen Seray, yeniden barışabilmeleri için dedesine bir yol gösterir. Yılmaz onu dinleyerek Kader’in kapısını tekrar çalarak, ondan kendisini tanıtmak için bir şans daha ister.

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Halil de tıpkı babası gibi sevdiği kadının evinden tatsız bir şekilde ayrılır. Zeynep sevdiği adamın haksızlığa uğramasını hazmedemez ve evi terk eder. O geceyi bürosunda çalışarak geçirir. Salkım bebeğin izini bulmasına az kalmıştır. Caner araştırmasına destek verirken, Zeynep bilmeden adım adım kendi gerçeğine doğru yol alır.

Öte yandan Halil güne Ali Fuat’ın mesajıyla uyanır. Bir süre için oralarda olmayacağını söyleyen Ali Fuat, Zeynep’i Halil’e emanet eder. Halil bu zamansız gidişe bir anlam veremezken, üzücü bir haberle sarsılır.

Gece tekneyle denize açılan Ali Fuat kayıptır. Hem bu haberi vermek ve hem de Zeynep’e Ali Fuat’ın kızı olduğu gerçeğini açıklamak Halil’e kalmıştır.