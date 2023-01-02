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Medya Yürek Çıkmazı'nda bomba gelişme! Merakla bekleniliyordu, duyurdular...
Medya

Yürek Çıkmazı'nda bomba gelişme! Merakla bekleniliyordu, duyurdular...

TRT 1 ekranlarının iddialı dizisi Yürek Çıkmazı, duygu yüklü öyküsüyle 3 Ocak Salı günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 11:46:00 - 2023-01-02 11:49:42
Yürek Çıkmazı'nda bomba gelişme! Merakla bekleniliyordu, duyurdular...

TRT 1 ekranlarının iddialı dizisi Yürek Çıkmazı, duygu yüklü öyküsüyle 3 Ocak Salı günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

TRT 1’in güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü anlatımıyla ekranlara gelen Yürek Çıkmazı dizisi, 3 Ocak Salı günü izleyiciyle buluşacak. Yürek Çıkmazı; kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının öyküsünü ekranlara taşıyor.

‘Yürek Çıkmazı’nın dokuzuncu bölümünde neler olacak:

Halil’in Funda ile görüntülerini izleyen Zeynep, büyük bir hayal kırıklığı yaşar ve Halil’den uzak durma kararı alır. Bunun için de Cennet’in davasına Caner’i dahil eder. Ancak bu hamlesi Halil’i durdurmadığı gibi aralarındaki etkileşimi daha da arttırır. Başından beri kızının Halil ile görüşmesine karşı olan Armağan için bu kabul edilemez bir arkadaşlıktır. Zeynep’e bunu söylemek için bürosuna geldiğinde, hiç beklemediği bir kişiyle; Ali Fuat ile tanışır.

Feride’nin hamile olduğunu öğrenen Kıvanç ise, evliliğiyle ilgili bir karar vermesi gerektiğini düşünürken o kararı Feride verir ve boşanma protokolünü imzalar.

Öte yandan Yılmaz’ın meşru müdafaa ile serbest kaldığını, evde bulunan kanın babasına ait çıkabileceğini öğrenen Halil deliye döner. Davanın devam edebilmesi ve mezarın açtırılabilmesi için yeni bir delile ihtiyaç vardır. Bu delil Halil’e hiç beklemediği bir kişiden, beklemediği bir anda gelir. Bu ipucu birilerinin hayatını sonsuza kadar değiştirecektir.

“Yürek Çıkmazı” 9. bölümüyle 3 Ocak Salı akşamı saat 20.00’de TRT 1’de

“Yürek Çıkmazı” Görsel Linki:

https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwe.tl%2ft%2dBmzgLQQf2L&umid=9DCEC2E3-F139-C805-A574-6846F9457122&auth=09795f0ed076112d1bf566299a10d0ae0d737571-2849ead2e174e4bd72ff7cb71f7b6db6ccbcd35b

 “Yürek Çıkmazı” Fragman:

1. Fragman: https://youtu.be/8VUAQYENTQM

2. Fragman: https://youtu.be/NXfFws4w_JM

 

 

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