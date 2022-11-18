Yürek Çıkmazı'na Diriliş Ertuğrul'dan bomba transfer
Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan Kayra Şenocak, TRT1'de ekranlara gelen Yürek Çıkmazı dizisine katıldı.
tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; TRT1 ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi ilk bölümden büyük bir başarı yakaladı. Konusuyla herkesin dikkatini çeken diziye ünlü oyuncu dahil oldu.
Avukatı oynayacak
tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yürek Çıkmazı dizisi her hafta seyircisini artırarak yayın hayatına devam ediyor. Gold Film’in TRT için çektiği dizi toplumun kanayan yarası olan kadına şiddetle ilgili çok etkili bir hikâyeyi seyirciye sunuyor. Serdar Gözelekli’nin yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı.
Kayra Şenocak ilgiyle izlenen dizinin kadrosuna katıldı. Başarılı oyuncu dizide avukat Levent rolünü oynayacak ve Mesut Akusta’nın hayat verdiği Yılmaz’ın avukatı olacak.
Gündem
Patlamada kızını ve eski eşini kaybetmişti! Diriliş Ertuğrul oyuncusu tabutun başında gözyaşlarına boğuldu
Gündem
Diriliş Ertuğrul ve EDHO oyuncusu, Taksim saldırısında kızını kaybetmişti! Yasin Suresi detayı herkesi ağlattı