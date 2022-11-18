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Medya Yürek Çıkmazı'na Diriliş Ertuğrul'dan bomba transfer
Medya

Yürek Çıkmazı'na Diriliş Ertuğrul'dan bomba transfer

Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan Kayra Şenocak, TRT1'de ekranlara gelen Yürek Çıkmazı dizisine katıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 15:17:00 -
Yürek Çıkmazı'na Diriliş Ertuğrul'dan bomba transfer

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; TRT1 ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi ilk bölümden büyük bir başarı yakaladı. Konusuyla herkesin dikkatini çeken diziye ünlü oyuncu dahil oldu.

Avukatı oynayacak

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yürek Çıkmazı dizisi her hafta seyircisini artırarak yayın hayatına devam ediyor. Gold Film’in TRT için çektiği dizi toplumun kanayan yarası olan kadına şiddetle ilgili çok etkili bir hikâyeyi seyirciye sunuyor. Serdar Gözelekli’nin yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı.

Kayra Şenocak ilgiyle izlenen dizinin kadrosuna katıldı. Başarılı oyuncu dizide avukat Levent rolünü oynayacak ve Mesut Akusta’nın hayat verdiği Yılmaz’ın avukatı olacak.

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