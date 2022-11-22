TRT 1 ekranlarında yayımlanan Yürek Çıkmazı dizisinin 4. bölümünün ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor.

Yürek Çıkmazı yeni bölüm neden başlamadı? Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman?

Yürek Çıkmazı dizisi her hafta salı akşamları saat 20.00'de ekranlara geliyor. 2022 Dünya Kupası sebebiyle TRT 1 yayın akışında zaman zaman değişikliğe gidiliyor. Yürek Çıkmazı dizisi bu akşam saat 21.00'de özetsiz olarak ekranlara gelecek. TSİ 22.00'de başlayacak Fransa-Avustralya maçı TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Yürek Çıkmazı dizisinin konusu nedir?

Yürek Çıkmazı dizisi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyor.Başrollerinde Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta’yı bir araya getiren projede; Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, Bihter Dinçer, Erhan Alpay, İlayda Ildır gibi isimler rol alıyor. Yürek Çıkmazı dizisinin yönetmen koltuğuna Serdar Gözelekli otururken, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar kaleme alıyor.