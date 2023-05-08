Yürek Çıkmazı o tarihte ekranlara sarsan hamlesi ile geliyor: Halil’in skandal planı patladı bile! Alt üst etti

TRT 1 ekranlarının iddialı dizisi Yürek Çıkmazı, duygu yüklü hikayesiyle 9 Mayıs Salı günü yeni bölümüyle Ekranlara geliyor.

TRT 1’in güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü hikayesiyle ekranlara gelen Yürek Çıkmazı dizisi, 9 Mayıs Salı günü 23’üncü bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

Yürek Çıkmazı; kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının hikayesini ekranlara taşıyor.

‘Yürek Çıkmazı’nın 9 Mayıs Salı günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak 23. bölümünde neler olacak:

Görelilerin Ali Fuat’ın kızının yaşadığını öğrenmiş olmaları Halil’in planlarını alt üst eder. Halil’in işi şimdi çok daha zordur, iki hayati meselesi olmuştur artık. Ali Fuat’ın masumiyetini ispatlamaya çalışırken, Görelilerin Zeynep’in varlığından haberdar olmalarını da engellemek zorundadır. Zeynep’in hayatı için endişelenen Halil, en büyük düşmanlarından birinin yardımını istemek zorunda kalacaktır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Caner’i de Zeynep’ten tamamen uzaklaştırmanın bir yolunu bulmaya girişir.

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Zeynep ise Kader meselesine yoğunlaşmıştır. Her ne kadar Halil’den uzak durmaya çalışsa da Kader’le ilgili yaşanan gelişmeler ikilinin tekrar bir araya gelmesini kaçınılmaz hale getirir.

Babasının evliliğini bir türlü hazmedemeyen Feride’nin tavırları Kıvanç’ın ondan şüphelenmesine sebep olur. Kıvanç karısının eve dönmesinin arkasında başka bir niyet olduğunu düşünmeye başlar.

Yılmaz, Birsen ve Seray üzerindeki yoğun baskısını arttırır. Torunu Seray’ı evlendirme kararının ailesindeki tüm dengeleri alt üst edeceğinden habersizdir. Birsen hayatında ilk kez babasına karşı gelir ve asla geri adım atmaya niyeti yoktur. “Eğer Cennet çocuklarıyla evden ayrılıp kendi yolunu çizseydi” sorusunun cevabını şimdi Birsen verecektir.

“Yürek Çıkmazı” 23. bölümüyle 9 Mayıs Salı akşamı saat 20.00’de TRT 1’de