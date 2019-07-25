Yüreğir Belediyesi Yaz Spor Okuluna yoğun ilgi

Yüreğir Belediye Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, sporla meşgul olan çocukların sokağın olumsuz etkilerinden uzak kaldıklarını söyleyerek, “Spor sağlıktır” dedi.

Yüreğir Belediyesi tarafından öğrencilerin yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri amacıyla başlatılan Yaz Spor Okulları, bu yıl da yoğun katılımla devam ediyor. Yaz Spor Okullarında, futboldan badmintona, voleyboldan güreşe, tekvandodan tenise kadar 9 branşta yaklaşık 3 bin çocuk ücretsiz spor eğitimi alıyor. Ayrıca çocuklar sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere yönelerek, hem fiziksel ve mental yönden gelişiyor hem de enerjik ve eğlenceli zaman geçirerek spor yeteneklerini keşfediyorlar.

Yaz Spor Okulları 7-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak 24 Haziran’da başladı. Yüreğir genelinde belediyenin spor tesisleri, kültürevleri spor salonları ve okul salonları olmak üzere yaklaşık 45 noktada devam eden ücretsiz spor eğitimleri beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler ve uzmanlar tarafından veriliyor.

Çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasında sporun önemine değinen Yüreğir Belediye Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Yaz Spor Okullarımızda çocuklarımız zamanını en iyi şekilde değerlendiriyor, aynı zamanda uzman antrenörlerimizden kurs alıyorlar. Yaz Spor Okulumuza gelen bütün çocuklarımızın malzemelerini de ücretsiz veriyoruz. Sporla meşgul olan çocuklarımız sokağın olumsuz etkilerinden uzak kalıyorlar. Spor sağlıktır, spor yapan çocuklar hem sağlıklı hem ahlaklı olurlar. Biz de bu okullarımızla çocuklarımızın gelişimine katkı sağlıyor, sosyal birey olmaları için gayret gösteriyoruz. Amacımız bütün çocuklarımızın bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayıp, aynı zamanda, yetenekli gençlerimizi keşfederek onların önünü açmaktır" şeklinde konuştu.