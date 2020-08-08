Yüreği yanan babadan kızı için çağrı

Evlerine sadece 20 metre uzaklıkta bulunan ahıra gitmek için evden ayrılan genç kız 5 gündür kayıp. Çiftlik ve besicilikten gelir sağlayan baba Ercan Kuru 3 Ağustos pazartesi günü saat 19:00 sıralarında ineklere bakacam diyerek evden çıktığını söyledi.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde kaybolan genç kızın babası belli bir zaman sonra eve dönmeyen kızına bakmak için ahıra gitti fakat ahırda bulamadı kızını. Daha sonra kendi imkanlarıyla kızının gidebileceği her yere bakan acılı baba en son çare olarak video sayesinde yardım çağrısında bulundu.

Jandarma genç kızı bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlattığını ifade eden acılı baba kızının biran önce bulunmasını isteyerek; "Özlem, adeta sır oldu. 5 gündür aramadığımız yer kalmadı. Yerin dibine de girse onu bulacağım. Bu savaşa devam edeceğim. Biz anne baba olarak bu günleri yaşamak zorunda değiliz. Kızım çık ortaya seni bekliyorum. En kısa zamanda bulunmasını ve geri dönmesini istiyorum. Diken üstünde yaşıyorum. Öldü mü kaldı mı, sağ mı onu da bilmiyoruz. Bizim günahımız neydi. Onu gören veya yerini bilen bir vatandaş olarak görevini yerine getirerek bize haber versin. 5 gündür uyku uyumadım. Aç susuz hayatta kalmaya çalışıyorum. Hayatımız alt üst oldu. Bu insanlarda nasıl vicdan var kızım daha 17 yaşında nasıl rahat uyuyorsunuz. Anneyi babayı hiç düşünmüyor musunuz? Kaçtı mı, kaçırıldı mı onu da bilmiyoruz. Kızım ortaya çık veya bize bir ışık yolla. Yetkililerden kızımın bulunması için destek bekliyorum" dedi.