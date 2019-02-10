"Yüreği ülkesi için çarpan iki kişi" dedi, iki ismi beraber andı AKM'nin temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüreği ülkesi çarpan iki isim" diyerek Necmettin Erbakan ile Alparslan Türkeş'in ismini andı.

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