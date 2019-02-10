"Yüreği ülkesi için çarpan iki kişi" dedi, iki ismi beraber andı
AKM'nin temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüreği ülkesi çarpan iki isim" diyerek Necmettin Erbakan ile Alparslan Türkeş'in ismini andı.10 Şubat 2019 Pazar 13:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) temel atma töreninde konuşuyor.
Erbakan ve Türkeş'i beraber andı
Konuşmasında Erdoğan, "Yüreği ülkesi çarpan iki isim" diyerek Necmettin Erbakan ile Alparslan Türkeş'in ismini beraber andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının tamamı için;
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