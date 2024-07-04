Yüreği kendinden büyük öğrenci! Birincilik ödülünü Gazze’ye adadı

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri 2023-2024 Eğitim-Öğretim Mezuniyet Töreni'nde diplomalarını alırken, Hukuk Fakültesi'ni birincilikle bitiren Mehmet Hasan Yacı isimli öğrenci yaptığı konuşmada ile gönüllerin de birincisi oldu.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 2019 yılında mezun olan Yacı, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni birincilikle bitirerek diploma töreninde yaptığı konuşmada, ödülünü Gazze'de soykırıma uğrayan öğrencilere adadı.

“Gazze’de soykırım işleniyor”

Gazze’de soykırım işlendiğini belirten Yacı, "Hukukçunun gözleri karar verirken bağlıdır, adaletsizlik vuku bulurken değil. Ben de bu görevimi bugün en azından sözlerimle hukuksuzluğa, haksızlığa karşı olduğumu haykırarak belirtmek ve yerine getirmek zorundayım. Gazze'de bir soykırım işleniyor." diye konuştu.

"Gazzeli arkadaşlarıma ithaf ediyorum"

Yaklaşık 8 aydır yaşananlara dikkati çeken Yacı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Bütün dünyanın gözü önünde 7 Ekim'den bugüne yüz binlerce insan katledildi. Halen çoluk çocuk, kadın, sivil, gazeteci ve nice insan yeryüzündeki en gelişmiş silahlarla öldürülmeye devam ediyor. Soykırım tehlikesiyle karşı karşıya olan yüz binlerce Filistinli, bir sayıdan ibaret değildir. 6 yaşındaki kız çocuğu Hind Recep, bir sayıdan daha fazlası. Yüz binler arasında bir sayı olması, onun üzerine tam 355 kere ateş açıldığı gerçeğini değiştirmiyor. Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarının ayaklar altına alınmasını, uluslararası hukuka, insanlığa dair, bildiğimiz bütün değerlerin, bütün normların hiçe sayılmasını reddediyorum. Bugün almış olduğum bu ödülü, üniversiteleri yıkılmış ve mezun olma şansları ellerinden alınmış Gazzeli arkadaşlarıma ithaf ediyorum.”

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