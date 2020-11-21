Yurdun üç ayrı bölgesi depremlerle sallandı

Malatya ve Aydın'da 3,8, Çorum'da ise 4.2 büyüklüğünde meydana gelen depremler kısa süreli endişe yaratırken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. AFAD verilerine göre ilk deprem saat 01.34'te merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde kaydedildi. Bu depremin ardından saat 02.00'de merkez üssü Aydın'ın Kuşadası Körfezi açıklarında yine 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Üçüncü deprem ise saat 02.05'te Çorum'da meydana geldi. Merkez üssü Uğurludağ ilçesi olarak kaydedilen Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğündeki deprem çevre ilçelerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre demlerde can ve mal kaybı yaşanmadı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüklerini farklı açıkladı. Kandilli, Malatya ve Aydın'daki depremlerin büyüklüğünü 3.9 Çorum’daki depremin büyüklüğünü ise 4.1 olarak duyurdu.