Yurdun dört bir yanında millet camilere akın etti

Ramazan ayının habercisi kabul edilen Berat Kandili, 81 ilde Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve dualarla idrak edildi. Başta Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa ve birçok ilde akşam namazının ardından kandil dolayısıyla program düzenlendi.

Berat Kandili, 19 Mart'ta başlayan "üç aylar"ın ikincisi şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor.

İslam inancına göre "berat", günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.

Hazreti Muhammed'in (S.A.V.), Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

Şanlıurfa'da vatandaşlar camiye akın etti

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Berat Kandili nedeniyle vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camilere akın etti.

Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kuran-ı Kerim okudu. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi. Programlardan sonra vatandaşlara süt dağıtıldı.

Ayrıca, çevre illerden gelen çok sayıda vatandaş, kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ile Hazreti Eyüp'ün hastalığında çile çektiği belirtilen makamı ziyaret etti.

Gaziantep'te dualar edildi

Gaziantep'te vatandaşlar, Berat Kandili dolayısıyla tarihi Ulu Cami'de namaz kılıp dua etti.

Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, kandil gecesinin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından mevlit okundu.

Cami çıkışında hayırseverler tarafından vatandaşlara tatlı ikram edildi.

Malatya'da vatandaşlar vaaz dinledi

Berat Kandili dolayısıyla Malatya'daki camilerde kandil programı düzenlendi. Kent merkezindeki tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde vatandaşlar namaz öncesi İl Müftüsü Ümit Çimen'in vaazını dinledi.

Eskişehir'de dualar edildi

Eskişehir'de vatandaşlar, Berat Kandili dolayısıyla Reşadiye Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Bosna'da Müslüman camileri doldurdu

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde Berat Kandili dolayısıyla Kur'an-ı Kerim gecesi düzenlendi, dualar edildi.

Gazi Hüsrev Bey Camisi'ne akın eden Müslümanlar, akşam namazının ardından Berat Kandili vesilesiyle düzenlenen Kur'an-ı Kerim gecesine katıldı.

Bosna Hersek'in yanı sıra Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde de çeşitli programlar düzenlenirken, diğer Balkan ülkeleri Makedonya, Karadağ, Hırvatistan ve Kosova'daki Müslümanlar da geceyi ibadet ve dualarla geçirdi.

Kaynak: Yenişafak