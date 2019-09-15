Yurdun birçok bölgesine 'sağanak' uyarısı!

Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu gece saatlerinden sonra bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkisini artırmasının beklendiği belirtildi.

Yağışın yarın akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olacağının tahmin edildiğine dikkat çekilen açıklamada, vatandaşlara sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımdaki aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

Sivas

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Sivas'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların, yağış nedeniyle oluşabilecek kuvvetli rüzgar, sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Alanya

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Alanya için yaptığı uyarıda yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği bildirildi.

Vatandaşların, yağış nedeniyle oluşabilecek kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Doğu'da 4 il

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenen bölgede öğleden sonra, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Erzincan, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 3, Ağrı'da 5, Erzurum'da 6, Iğdır'da 10, Erzincan ve Tunceli'de 14 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Tunceli'de 31, Erzincan'da 29, Iğdır'da 26, Ağrı'da 24, Erzurum'da 23, Ardahan'da 21, Kars'ta 20 derece olacak.