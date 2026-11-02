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Gündem Yunusun cansız bedeni kıyıya vurdu!
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Yunusun cansız bedeni kıyıya vurdu!

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Yunusun cansız bedeni kıyıya vurdu!

Kastamonu’nun Cide ilçesinde sahile vuran yunusun ölü olduğu belirlenirken, balık belediye ekiplerince kıyıdan kaldırıldı.

Olay, Cide ilçesine bağlı Kumluca Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil tahkimat çalışmalarının sürdüğü bölgede kıyıya vurmuş halde ölü yunus balığı bulundu.

Yunusu fark eden vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Cide Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, ölü yunus balığını bulunduğu yerden alarak sahilden kaldırdı.

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