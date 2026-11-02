Otobüs şoförünün yaptığı hareket takdir topladı! ATM bir anda 4 bin 900 euro verdi

Alanya’da sefer dönüşü para yatırmak için ATM’ye uğrayan özel halk otobüsü şoförü Zekeriya Öner, cihazdan çıkan tomarla para karşısında şaşkınlık yaşadı.

ATM’den sesler gel

Olay, 25 Ekim günü saat 17.00 sıralarında Alanya ilçesi Kestel Mahallesi'nde meydana geldi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ)-Dinek Mahallesi hattında yaklaşık 2 yıldır özel halk otobüsü şoförlüğü yapan 44 yaşındaki Zekeriya Öner, üniversite hattındaki seferini tamamlayarak dönüş yoluna geçti. Para yatırmak amacıyla Kestel Mahallesi'nde bulunan bir ATM'nin önünde duran Öner, bu sırada cihazdan sesler geldiğini fark etti. ATM'de işlem yapmak için iptal tuşuna basan Öner, cihazın 4 bin 900 euro verdiğini gördü. Paranın kendisinden önce ATM'de işlem yapan iki kişiye ait olabileceğini düşünen Öner, şahıslara ulaşarak parayı teslim etmek istedi. Ancak iki kişinin ATM'nin başından aceleyle uzaklaştığını gören Öner, parayı alarak güvenliğini sağladı.

Paranın sahibine ulaştırılması için harekete geçen Öner, polis ve banka ile iletişime geçerek durumu bildirdi. Ardından otobüsünün bağlı bulunduğu Alanya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi aracılığıyla paranın sahibi 46 yaşındaki Nadir Akkoyun'a ulaşıldı. Yapılan görüşmelerin ardından 4 bin 900 euro, sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi.

“Bankayı aradım ve bilgilerini verdim”

Yaşadıklarını anlatan otobüs şoförü Zekeriya Öner, olay günü üniversite hattında çalıştığını ve dönüşte para yatırmak için ATM'nin önünde durduğunu belirtti. ATM'nin önünde iki kişinin bulunduğunu ve şahısların kısa süre sonra aceleyle uzaklaştığını ifade eden Öner, "O gün üniversite hattında çalışıyordum. Dönüşte para yatırmam gerekiyordu. Yolculardan müsaade istedim. İndiğim zaman ATM'nin önünde iki arkadaş vardı. Para yatırıyorlardı. Bunların acelesi vardı galiba, ATM'den koşa koşa ayrıldılar. ATM o sırada işlem yapıyordu ve sesler çıkarıyordu. Ben de bir an önce işlemi iptal etmek için iptal tuşuna bastım. O esnada ATM para verdi" dedi.

Parayı görünce şaşırdığını ve miktarını ilk anda anlayamadığını dile getiren Öner, "Tomarla paraydı, ne kadar olduğunu bilemedim. Parayı alıp arkamı döndüm, arkadaşları göreyim ve onlara bilgi vereyim diye düşündüm. Ancak aceleleri vardı galiba, koşa koşa uzaklaştılar. Ben de parayı alıp cebime koydum. Maksadım, paranın başına herhangi bir şey gelmemesiydi. Sonrasında karakolu aradım, bankayı aradım ve bilgilerini verdim. Bugün de kooperatifimiz sayesinde paranın sahibini bulduk ve teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

“Bu güven çok önemli”

Paranın sahibi Nadir Akkoyun ise yaşanan olayın kendisini duygulandırdığını belirterek, Öner'in duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti. Parayı ATM'ye yatırmak isterken telaşlandığını ve işlemin tamamlanmasını beklemeden bölgeden ayrıldığını anlatan Akkoyun, "Aslında parayı bulmaktan daha çok böyle insanların aramızda kalması beni çok duygulandırdı. Beni çok onure etti. Kooperatifimizde böyle insanların, değerli insanların bulunması her zaman güven veriyor. Halkımız ve kamuoyumuz açısından da bu güven çok önemli" diye konuştu.

Olay günü saat 17.00 sıralarında ATM'ye para yatırdığını ancak işlemin tamamlanmasını beklemeden ayrıldığını ifade eden Akkoyun, bir süre sonra hesabını kontrol ettiğinde paranın hesabına geçmediğini fark ettiğini söyledi.

Akkoyun, "O tarihte saat 17.00 civarında ATM'ye para yatırdım ancak o sırada telaş ettim. Onayı beklemeden oradan ayrıldım. Ayrıldıktan sonra hesabımı kontrol ettim, para hesaba geçmemişti. Bir süre bekledik, ardından bankaya ulaştık ve bankadan haber bekledik. Derken kooperatifimiz sağ olsun bize ulaştı. Kamera kayıtlarından tespit etmişler. Arkadaşa bu duyarlı davranışından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki var" dedi.