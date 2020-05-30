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Aktüel

Yunusların keyfi böyle görüntülendi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde sahile gelen yunuslar, vatandaşlar tarafından böyle görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 12:33:17 -
Yunusların keyfi böyle görüntülendi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde sahile gelen yunuslar, vatandaşlar tarafından böyle görüntülendi.


Marmara Deniz’inde son günlerde sık sık yunuslar, şimdi de Bursa’nın Gemlik sahilini mesken tuttu. Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında deniz trafiğinin azalması ve insanların denize girmemesi sebebiyle temizlenen sular yunuslara kaldı. Gemlik sahiline gelen yunuslar vatandaşlar tarafından telefonla görüntülendi. Sahildeki insanlara adeta gösteri yapan yunuslar renkli görüntülere sahne oldu. Bir grup yunus sahilde oynadıktan sonra açıklara giderek gözden kayboldu.

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