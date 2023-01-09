Yunuslar objektiflere böyle yansıdı! Yürekleri ısıtan görüntüler
Çanakkale Boğazı'nda yunuslar görsel şölen yaşattı.
Çanakkale Boğazı’nda balık sürülerinin peşinden giden yunuslar izleyenleri büyüledi.
Deniz yüzeyine çıkıp dalan yaklaşık 8 yunus, balıkları avlamaya çalıştı. Suda atlayarak ilerleyen yunuslar, yaklaşık 15 dakika süren gösterinin ardından yine geldikleri gibi bir anda ortadan kayboldu.
Takıldıkları balık sürüsünün peşinden kıyıya kadar gelen yunus balıkları vatandaşların ilgisini çekti.