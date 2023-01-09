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Yaşam Yunuslar objektiflere böyle yansıdı! Yürekleri ısıtan görüntüler
Yaşam

Yunuslar objektiflere böyle yansıdı! Yürekleri ısıtan görüntüler

Çanakkale Boğazı'nda yunuslar görsel şölen yaşattı.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 11:13:00 - 2023-01-09 11:39:30

Çanakkale Boğazı’nda balık sürülerinin peşinden giden yunuslar izleyenleri büyüledi.

Deniz yüzeyine çıkıp dalan yaklaşık 8 yunus, balıkları avlamaya çalıştı. Suda atlayarak ilerleyen yunuslar, yaklaşık 15 dakika süren gösterinin ardından yine geldikleri gibi bir anda ortadan kayboldu.

Takıldıkları balık sürüsünün peşinden kıyıya kadar gelen yunus balıkları vatandaşların ilgisini çekti.

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