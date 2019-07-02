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Yunusemre’nin judo kursuna yoğun ilgi

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor’un katkılarıyla yaz spor okulları kapsamında düzenlenen judo kursu başladı.

02 Temmuz 2019 Salı 14:29
Yunusemre’nin judo kursuna yoğun ilgi

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor’un katkılarıyla yaz spor okulları kapsamında düzenlenen judo kursu başladı. Haftanın 3 günü verilen eğitimde yaklaşık 60 sporcu judo öğreniyor.


Çocukların vakitlerini güzel değerlendirmeleri için yaz spor okullarını bu yıl da başlatan Yunusemre Belediyespor’un 2009-2013 doğumlu sporculara yönelik düzenlediği judo kursuna ilgi yoğun oldu. 19 Mayıs Stadyumu yanındaki Yener Kahya Spor Salonu’nda verilen eğitimde 60 sporcu judo öğreniyor. Bu tür kurslarla çocuklara sporu sevdirmeyi, genç sporcular yetiştirmeyi amaçladıklarını aktaran Judo eğitmeni Fatma Atmaca, kursa olan ilginin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi. Atmaca konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yunusemre Belediyespor Judo takımı olarak 60 sporcu olarak eğitimlere başladık. Haftada 3 gün spor eğitimi veriyoruz. Kursa olan ilgi çok güzel. Çocuklara sporu sevdirmek, onların sporu hayatlarının bir parçası haline getirmesini istiyoruz. Hedefimiz Olimpiyat sporcuları yetiştirmek” dedi.


Kendisinin de judo ile ilgilendiğini belirten velilerden Ferdi Yavaş da kurstan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle anlattı: “Ben eski judocuyum. Okuldan sonra en güzel eğitimlerden biri judodur. Beden ve ahlak terbiyesi anlamında oldukça faydalı bir spor. Kursta çocuklarımız ile yakından ilgileniyorlar. Gözüm arkada kalmıyor”

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:29
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