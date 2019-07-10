Yunusemre’nin futbol kursuna yoğun ilgi

Yunusemre Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Yaz Okulları futbol kursu büyük ilgi görüyor. Kasap Emin Kaçar Spor Tesisleri’nde verilen kursta çocuklar bir yandan futbol oynamayı öğrenirken bir yandan da yaz tatilini spor yaparak geçirmenin keyfini yaşıyor.

“Gelecek nesiller için” sloganı ile çocukların mutlu ve sağlıklı bireyler olarak kendini geliştirmesini amaçlayan Yunusemre Belediyespor Yaz Spor Okulları binlerce öğrenciyi konuk ediyor. Yunusemre Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen kurslar kapsamında futbol oynamayı öğrenen çocuklar çim sahada kurs görerek yaz tatillerini verimli bir şekilde değerlendiriyor. 5-12 yaş arası sporculara yönelik verilen kurs hafta içi 3 gün saat 10.30-11.45 arasında düzenleniyor. Kasap Emin Kaçar Muradiye Altyapı Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen kurslara 250 öğrenci katılıyor. Verilen kurslar öğrencilerin ve velilerinin beğenisini kazanırken, kurslardan duydukları memnuniyeti dile getiren çocuklar ve veliler Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti. Velilerden Hüseyin Parmaksız, “Belediyemizin düzenlediği kurslarda çocuklarımıza sahip çıkılıyor. Amacımız çocuklarımızın daha sağlıklı büyümeleri. Bunun için oğlumu futbol kursuna gönderdim. Bu kursların açılmasında katkısı olan Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi ve Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanımız Arif Alkan’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.