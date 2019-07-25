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Yunusemreli satranççılar Konya’da yarıştı

Konya’da düzenlenen ve Yunusemre Belediyesi Satranç Takımının da yarıştığı 2019 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası tamamlandı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:47
Yunusemreli satranççılar Konya’da yarıştı

Konya’da düzenlenen ve Yunusemre Belediyesi Satranç Takımının da yarıştığı 2019 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası tamamlandı. Yunusemreli Satranççılar, 60 takımın yer aldığı şampiyonayı 13. sırada tamamlarken 2020 Kulüpler Şampiyonası hazırlıklarına şimdiden başladı.


Konya’da yapılan 2019 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası tamamlandı. Toplam 60 takımın yer aldığı şampiyonada güçlü takımlara karşı mücadele eden Yunusemreli Satranççılar, ligi 13. sırada tamamladı. 9 turluk şampiyonada 5 galibiyet 1 beraberlik alan takım, gelecek yıl daha iyi performans sergilemek için mücadele edeceklerini belirtti. 2020 Mart ayında yapılacak Manisa Yöresel Lig’den şampiyon olarak ayrılmayı hedefleyen Yunusemre Belediyespor, 2020 Konya Kulüpler Şampiyonası için de şimdiden çalışmalara başladı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 09:47
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