Bir hışımla istifa ettiler şimdi kıvranıyorlar! Emir: “Hem PM, hem de MYK resmen düşmüştür kurultay zorunludur”

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Dün ‘Kurultay sürecini başlatıyoruz’ diyenlerin, bugün ‘Tedbir var, kurultaya gidilemez’ demesi hukuki değil, tamamen oyalama çabasıdır. Siyasi partiler anayasal düzenin çok önemli bir parçasıdır; hukukun arkasından dolanılarak anayasal düzene karşı fiili durum yaratılamaz. Tedbirle göreve döndürülen Parti Meclisinin 57 üyesinden 28’i istifa etmiştir. Böylece, hem Parti Meclisi hem de MYK resmen düşmüştür. CHP Tüzüğü Madde 24/3 gayet açıktır. Parti Meclisi üye sayısı, tam sayının 3’te 2’sinin (40’ın) altına düştüğünde, 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunludur. Kurallar kişilere veya anlık durumlara göre eğip bükülemez. Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü emredicidir. Gereği yapılmalıdır” şeklinde ifadelere yer verdi.