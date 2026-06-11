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Yerel Ayıya nacakla direndi, yaralı kurtuldu
Yerel

Ayıya nacakla direndi, yaralı kurtuldu

Yeniakit Publisher
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Artvin’in Şavşat ilçesinde evinin önünde hayvanlarını otlatırken ayının saldırısına uğrayan Süleyman Saklar (60), elindeki nacakla karşılık vererek yaralı kurtulmayı başardı. Tedavi gördüğü hastanede yaşadığı korku dolu anları anlatan Saklar, "Ayı ellerimi ve kollarımı parçaladı. Bacaklarıma saldırıyordu. Ben de sürekli ayının kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurarak kendimi korumaya çalıştım" ifadelerini kullandı.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Cevizli köyü Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin yakınında hayvanlarını otlatan Süleyman Saklar, bir anda yolun alt kısmındaki ormandan önüne çıkan ayının saldırısına uğradı. Saklar, elinde bulunan nacakla kendisini korumaya çalıştı. El, kol ve bacaklarından yaralanan Saklar, nacakla karşılık vererek yaralı kurtulmayı başardı. Ayı, ormana yönelip uzaklaşırken, Saklar'ın yakınlarının ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Saklar, kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

'NACAKLA KENDİMİ SAVUNMAYA BAŞLADIM'

Tedavi gördüğü hastanede yaşadığı korku dolu anları anlatan Saklar, saldırı sırasında soğukkanlılığını koruyarak ayıya karşı koyduğunu söyledi. Saklar, "Hayvanlarımı evimin yanında otlatıyordum. Yolun hemen altından çıkan ayı bana saldırdı. Elimde bulunan nacakla kendimi savunmaya başladım. Ayı ellerimi ve kollarımı parçaladı. Bacaklarıma saldırıyordu. Ben de sürekli ayının kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurarak kendimi korumaya çalıştım. Bir süre sonra benden uzaklaştı ancak yeniden saldırdı. Bu kez beni sürüklemeye başladı. Yerde hem tekme atıyor hem de elimdeki nacakla vuruyordum. Sonunda beni bırakıp, ormanlık alana kaçtı. Yakınlarımın olay yerine gelmesiyle birlikte sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla hastaneye kaldırıldım. Bu bölgede ayılar, her yıl vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit ediyor. Hayvanlarımıza zarar veriyor, evlerimizin önüne kadar geliyorlar. Ben mücadele ederek kurtuldum ama burada bir çocuk ya da kadın olsaydı sonuç çok daha ağır olabilirdi" dedi.

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