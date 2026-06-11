Şamil Tayyar, Özel ekibinin istifasını böyle yorumladı! “Özel ve arkadaşları stratejik hata yaptılar”

Sosyal medya hesabından istifaları değerlendiren Tayyar, “Özgür Özel’e bağlı 28 üyenin Parti Meclisi’nden istifası nasıl sonuç doğurur? İstifa haberi doğruysa istifalar sonrası PM üye sayısı 29’a düştü. Parti tüzüğüne göre; PM’de üye sayısı 40’ın altına düşünce 45 gün içinde olağanüstü kurultay zorunlu hale geliyor. Ancak. Tedbirli mutlak butlan kararı verildiği için sözkonusu tüzük hükmü uygulanamıyor. Dolayısıyla bu istifalar, Kılıçdaroğlu’nun PM’de elini daha da güçlendirdi, istedikleri kararı daha rahat alabilecekler. Özel ve arkadaşları, stratejik hata yaptılar. Ve oyun devam ediyor” ifadelerine yer verdi.