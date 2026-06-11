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Gündem Cizre Parkında sıra dışı anlar: İki yılanın dansı kamerada!
Gündem

Cizre Parkında sıra dışı anlar: İki yılanın dansı kamerada!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
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Şırnak'ın Cizre ilçesi Atatürk parkında iki siyah yılanın çiftleşme dansını bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Havaların ısınması ile birlikte çeşitli türlerdeki yılanlar da arazide kendisini göstermeye başladı. Edinilen bilgilere göre, parkta yürüyüş yapan vatandaşlar, çalılıkların yakınında birbirine dolanmış iki yılanı fark etti. Havaların ısınmasıyla birlikte doğada daha sık görülen yılanların çiftleşme dansı parktakiler tarafından kayıt altına alındı.

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