LGS'ye saatler kala son uyarı: Yazarımız Ali Erkan Kavaklı yazdı

Bu tespiti yaptıktan sonra askerlere şöyle derler: “Atış yapmadan önce 12’den vurduğunuz andaki gibi düşünün, hayal kurun, nişan alın, atış yapın!” Askerler kendi başarılarını kopyalarlar. Atışta başarı 0’ü bulur. Sonra bu 10 asker, öteki askerlere başarılı atış tekniği öğretir. Başarı kopyalanır ve kışlada isabetli atış oranı ?’i bulur. Komutan hayrette kalır ve şöyle der: “40 yıllık askerim, P’yi hiç geçemedim.” Başarıyı artırmak isteyen, en başarılı olduğu deneme sınavını hatırlamalı. O sınava nasıl hazırlandığını, sınava nasıl başladığını, nasıl sürdürdüğünü ve nasıl bitirdiğini hayal etmeli. Kendi başarısını tekrarlamalı! İyimser olmalı, olumlu düşünmeli, moralini yükseltmeli. Çoğu insan, başarılı olduğu sınavı değil, başarısız olduğu sınavı düşünür, moralini bozar. Farkında olmadan bilinç altına kötü sınavı modelleme emri verir. Motivasyon bozulunca başarısızlık kaçınılmaz olur. Atalarımız ne güzel söyler: “Bir çivi bir nal, bir nal bir at, bir at bir yiğit, bir yiğit ülke kurtarır.” Son saate kadar yapılacak çalışmalar önemli. Son gün öğrenilecek bilgi bir soruyu kurtarır, bir soru size sınavı kazandırır. Beyin Vitamini: Öğrencilere zihin yönetimi ve verimli ders çalışma prensipleri konusunu anlatan Sınav Stresini Yenme Sanatı kitabımı tavsiye eder, başarılar dilerim.