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Eğitim
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LGS'ye saatler kala son uyarı: Yazarımız Ali Erkan Kavaklı yazdı
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LGS'ye saatler kala son uyarı: Yazarımız Ali Erkan Kavaklı yazdı

Liselere Giriş Sınavı'na az bir süre kala Yeniakit yazarı Ali Erkan Kavaklı'dan öğrencilere önemli uyarılar geldi. Kavaklı, "LGS’de son saate kadar atılacak adımlar" başlıklı yazısında öğrencilerin sınav saatine kadar uyması gereken prensiplerden bahsetti. İşte o yazı...

#1
Foto - LGS'ye saatler kala son uyarı: Yazarımız Ali Erkan Kavaklı yazdı

Pazar günü Liselere Giriş Sınavı var. Bir yıl boyunca sınava hazırlanan öğrencilere sınav saatine kadar uymaları gereken prensiplerden söz edeceğim. Merkezi sınavlar herkesi herkesle yarıştırır. Öğrencinin ne bildiği ölçülür fakat asıl olan sıralamadır. Neticede öğrencinin LGS’de başarılı sayılıyor. İpi göğüslemek isteyen, son gün son saate kadar hedefi gözünden kaçırmamalı. Odaklanma ve soru çözmede ustalaşma ile ilgili ilginç bir hikâye anlatılır.

#2
Foto - LGS'ye saatler kala son uyarı: Yazarımız Ali Erkan Kavaklı yazdı

1952 yılında Kuzey Kore - Güney Kore savaşır. Türkiye, NATO ülkesi olarak Güney Kore yanında yer alır. Bizim topçular, Amerikalı askerlere göre daha sık ve isabetli atış yaparlar. Onlar bir mermi atana kadar, bizimkiler iki tane atar. Amerikalı komutan bunu fark eder, gelip bizim komutanı tebrik eder ve nasıl bir eğitim verdiğini sorar.

#3
Foto - LGS'ye saatler kala son uyarı: Yazarımız Ali Erkan Kavaklı yazdı

Bizim komutan övünerek verilen eğitimi anlatır. Aldığı cevap Amerikalıyı tatmin etmez. Bu başarı, bu eğitim sonucu olamaz, der. Askerlerimizle tanışmak ister. Onlara nasıl bir eğitim aldıklarını sorar. Askerlerin cevabı da onu ikna etmez: - Sivil hayattaki mesleğiniz nedir?

#4
Foto - LGS'ye saatler kala son uyarı: Yazarımız Ali Erkan Kavaklı yazdı

- Karpuzcuyduk komutanım. Karpuzculuk tekniği ile topçuluk tekniği aynıdır. Karpuzu kamyondan boşaltırken veya kamyona yerleştirirken karpuzu kapar, arkadaşına atar, o da kamyona atar. Kamyondan boşaltılıyorsa tezgâha koyar. Topçulukta asker mermiyi kapar, arkadaşına verir, o da topun namlusuna sürer. Çalışma biçimi aynı olduğundan karpuzcu askerler, topçulukta başarılı olur. Antrenman insanı ustalaştırır. İnsan çalıştıkça meleke kazanılır, başarısı artar. Son gün son saate kadar öğrencilere, “çöz, at” tekniği uygulamalarını tavsiye ederim. Strese düşürecek hayallere kapılmamak için zihni sorular ve çözümleri ile meşgul etmeli. Öğrenci hem ustalaşır hem de soru çözme melekesi gelişir.

#5
Foto - LGS'ye saatler kala son uyarı: Yazarımız Ali Erkan Kavaklı yazdı

Zihni olumlu yönetebilmek önemli. Olumlu düşünmeli ve hedefi asla akıldan çıkarmamalı. Zihin olumlu düşüncelerle beslenmezse olumsuz düşünceler zihni esir alır, bu da moral bozukluğuna yol açar. Birçok insan yok yere olumsuz resimleri kafasında dolaştırır durur ve durduk yerde moralini bozar. Başarılı insanlar olumlu düşünür ve olumlu resimleri zihninde gezdirir. Başarısızlıkları tecrübe sayarlar. Önemli olan gelecektir. Moralimizi bozmadan başarıya kilitlenmek gerekir.

#6
Foto - LGS'ye saatler kala son uyarı: Yazarımız Ali Erkan Kavaklı yazdı

Sınırsız Güç kitabının yazarı Anthony Robins, bir generalden telefon alır. General askerlerinin nerdeyse P’sinin isabetsiz atış yaptıklarını söyler ve motivasyon konusunda kendilerine yardım edip edemeyeceğini sorar. Robins yardım etmeyi kabul eder ve arkadaşını arar. Kendisinin atış tecrübesi olmadığını ama generale yardım sözü verdiğini anlatır. Birlikte bir strateji geliştirirler. Generale gelerek en iyi atış yapan 10 asker alırlar. Bu askerler ? oranında isabetli atış yapmaktadırlar. Onların atışlarını gözetlerler. Askerler on atıştan sekizinde tam isabet ettirirler. Askerlere şu soruyu sorarlar: “12’den vurduğunuz atışta, ne düşünüyordunuz? Ne hayal ediyordunuz? Nasıl nişan aldınız? Fizikî olarak ne durumda idiniz? Tüfeği nasıl tuttunuz, nasıl nişan aldınız?”

#7
Foto - LGS'ye saatler kala son uyarı: Yazarımız Ali Erkan Kavaklı yazdı

Bu tespiti yaptıktan sonra askerlere şöyle derler: “Atış yapmadan önce 12’den vurduğunuz andaki gibi düşünün, hayal kurun, nişan alın, atış yapın!” Askerler kendi başarılarını kopyalarlar. Atışta başarı 0’ü bulur. Sonra bu 10 asker, öteki askerlere başarılı atış tekniği öğretir. Başarı kopyalanır ve kışlada isabetli atış oranı ?’i bulur. Komutan hayrette kalır ve şöyle der: “40 yıllık askerim, P’yi hiç geçemedim.” Başarıyı artırmak isteyen, en başarılı olduğu deneme sınavını hatırlamalı. O sınava nasıl hazırlandığını, sınava nasıl başladığını, nasıl sürdürdüğünü ve nasıl bitirdiğini hayal etmeli. Kendi başarısını tekrarlamalı! İyimser olmalı, olumlu düşünmeli, moralini yükseltmeli. Çoğu insan, başarılı olduğu sınavı değil, başarısız olduğu sınavı düşünür, moralini bozar. Farkında olmadan bilinç altına kötü sınavı modelleme emri verir. Motivasyon bozulunca başarısızlık kaçınılmaz olur. Atalarımız ne güzel söyler: “Bir çivi bir nal, bir nal bir at, bir at bir yiğit, bir yiğit ülke kurtarır.” Son saate kadar yapılacak çalışmalar önemli. Son gün öğrenilecek bilgi bir soruyu kurtarır, bir soru size sınavı kazandırır. Beyin Vitamini: Öğrencilere zihin yönetimi ve verimli ders çalışma prensipleri konusunu anlatan Sınav Stresini Yenme Sanatı kitabımı tavsiye eder, başarılar dilerim.

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