Yunusemreli güreşçi Türkiye şampiyonasına katılacak
Yunusemre Belediyespor sporcusu Ömer Yılmaz, Kütahya’da düzenlenen Yıldızlar Greko-Romen Şampiyonasında bronz madalya ile Türkiye Şampiyonası’nda Manisa’yı temsil etme hakkı kazandı.04 Mart 2019 Pazartesi 12:10
Yunusemre Belediyespor sporcusu Ömer Yılmaz, Kütahya’da düzenlenen Yıldızlar Greko-Romen Şampiyonasında bronz madalya ile Türkiye Şampiyonası’nda Manisa’yı temsil etme hakkı kazandı.
Yıldızlar Greko-Romen Şampiyonası Kütahya’da gerçekleştirildi. 350 sporcu katıldığı şampiyonada Yunusemre Belediyespor adına 45 kg’da yarışan Ömer Yılmaz,bronz madalya kazandı. Başarılı sporcu Ömer Yılmaz bu sonuçla Ankara’da yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda Manisa’yı temsil etme hakkı kazandı. Yakalanan başarının kendilerini gururlandırdığını dile getiren Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, Ömer Yılmaz ve antrenörlerini kutladı.
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