0553 313 94 23

Yunusemre’de park ve bahçeler düzenleniyor

Yunusemre Belediyesi mesire alanları, park ve bahçelerde çimlendirme ve çevre düzenlemesi yapıyor.

25 Haziran 2019 Salı 12:55
Yunusemre’de park ve bahçeler düzenleniyor

Yunusemre Belediyesi mesire alanları, park ve bahçelerde çimlendirme ve çevre düzenlemesi yapıyor.


İlçedeki parklarda çevre düzenlemesi çalışmalarını aralıksız sürdüren Yunusemre Belediyesi, ilçede yeşillendirme çalışmalarına da devam ediyor. Yaz aylarında çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Vatandaşlarımızın, çocuklarımızın parklarımızda keyifli vakit geçirmesi için mesai harcıyoruz. Bu kapsamda park ve bahçelerde, mesire alanlarında ve meydanlarımızda ekiplerimiz çevre düzenlemesi ve çimlendirme çalışmaları yapıyor. Belirli program dahilinde bu çalışmalarımız devam edecek.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 12:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski emniyet müdürüne FETÖ'den hapis cezası
    1. Eski emniyet müdürüne FETÖ'den hapis..
    2. "3. Eğitim Bilimleri ve Sosyal..
    3. Ilkım, Yıldızlar Güreş Şampiyonası’nda..
    4. Tekirdağ’da bir tekne dolusu kaçak..
    5. Sağlık Müdürü Vekili Dr. İnan;..
    6. Spor merkezlerinde uzman eğitmenler..
    7. Minik Ateş 14 santimlik tümörle yaşam..
    8. Alev alan otomobilin içerisinde..
    9. Yeni askerlik yasası son dakika Meclis..
    10. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki..
    11. Başkan Beyoğlu’ndan genç karatecilere..
    12. Otomobil Tır’a çarptı: 2 yaralı
    13. İskele sahiline onlarca çöp kutusu..
    14. 2,5 aydır kayıp
    15. "ABD'nin vurulan İHA'sı İran hava..
    16. Eyüpsultan’da “5 Yılımızı Birlikte..
    17. Ünal Karaman’dan tam gün mesai
    18. Yeşilyurt’ta 25. Kültür, Kiraz ve Spor..
    19. Sınavda tam puan alan öğrencilerden..
    20. Kendi motosikleti gibi binip çaldı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı