Yunusemre personeline ilk yardım eğitimi verildi Yunusemre Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Yunusemre Belediyesi personeline yönelik ilk yardım eğitimi verildi.

Yunusemre Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Yunusemre Belediyesi personeline yönelik ilk yardım eğitimi verildi. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar ’İlk yardımcı belgesi’ almaya hak kazandı.

Yunusemre Belediyesi, personeline yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimlerini sürdürüyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün girişimiyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belediye personeline yönelik ilk yardım eğitimi verildi. 83 personele verilen eğitimlerde sahada karşılaşılabilecek kazalar ve olumsuz durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı. Eğitimden sonra teorik ve uygulamalı sınavları başarı ile tamamlayan personele ilk yardımcı belgeleri takdim edildi. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bu tür bilgilendirici eğitimlerin devam edeceğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

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