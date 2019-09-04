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Yunusemre Meclisi toplandı

Yunusemre Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Dr.

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:01
Yunusemre Meclisi toplandı

Yunusemre Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında yapıldı.


Yunusemre Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu’nda 16 maddenin görüşüldüğü toplantıda konuşan Başkan Çerçi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü kutladı. CHP, MHP ve İYİ Parti Grup başkanvekilleri de Zafer Bayramı ve 8 Eylül’ü kutlarken, Türk milletinin gücünü tüm dünyaya gösterdiğini belirtti. Bu yıl 22 Eylül Pazar günü yapılacak yağlı güreş festivali hakkında da meclisi bilgilendiren Başkan Çerçi, Ortaköy’de yapılacak festivale meclis üyelerini davet etti. Başkan Çerçi konuşmasında, “Geleneksel hale gelen festivalimizin 4’üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Namlı pehlivanlarımız güçlerini cihana göstermek için büyük mücadeleye hazır. Hepinizi bu coşkuya ortak olmaya bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.Ekim ayı Meclis Toplantısı’nın 1 Ekim Salı günü saat 18.00’de yapılması kararlaştırıldı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 14:01
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