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Yunusemre Meclisi olağanüstü toplandı

Yunusemre Belediyesi Olağanüstü Meclis Toplantısı, Meclis Başkanvekili Dilşat Ulaş başkanlığında gerçekleştirildi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:37
Yunusemre Meclisi olağanüstü toplandı

Yunusemre Belediyesi Olağanüstü Meclis Toplantısı, Meclis Başkanvekili Dilşat Ulaş başkanlığında gerçekleştirildi.


Yunusemre Belediye Meclisi olağanüstü toplandı. Meclis Başkanvekili Dilşat Ulaş başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda açılış konuşmasını yapan Dilşat Ulaş, güzel bir Ramazan ayını geride bırakmaya hazırlandıklarını belirterek meclis üyelerinin Ramazan Bayramını kutladı. Toplantının gündem maddeleri arasında 2019 yılı Katı Atık Yönetim Sistemi (KAYSU) ücret tarifesi de vardı. KAYSU bedelinin yasal olarak alınması gerektiğini hatırlatan Ulaş, konunun önemine dikkat çekti. Madde görüşülmek üzere ilgili komisyonlara sevk edildi. Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan enerji nakil hattının kaldırılmasından dolayı kullanımının değiştirilerek konut alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan imar değişikliği talebi ile; mülkiyeti Yunusemre Belediyesi‘ne ait olan Millet Çarşısı’nın imar planında pazaryeri olan kullanımının ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin imar planı değişikliği talebi de görüşülmek üzere ilgili komisyonlara sevk edildi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:37
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