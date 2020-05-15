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Yunusemre ilçesinde bir apartman karantinaya alındı

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir apartman karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 03:32:00 -
Yunusemre ilçesinde bir apartman karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle 4748. sokaktaki apartman, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Karar üzerine ekipler, apartman sakinlerini bilgilendirerek karantina uygulamasını başlattı. Manisa'da 4 mahalle ve 2 sokak ile 8 apartmanın, karantina süreçleri devam ediyor.

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